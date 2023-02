Rodrigo Caio em ação na vitória do Flamengo sobre o Botafogo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/02/2023 21:45

Rio - Um dos melhores em campo na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, pelo placar de 1 a 0, o zagueiro Rodrigo Caio projetou o segundo jogo contra o Independiente del Valle, na terça-feira (28), pela Recopa Sul-Americana. O defensor, que acabara de retornar aos gramados, destacou a confiança por uma virada após a derrota no primeiro duelo e pediu total entrega dentro de campo.

"O mais importante é colocar na cabeça que precisamos ser um time coletivo. Temos jogadores de muita qualidade nos dois times. No time da Recopa e no time do Carioca. Mas só a qualidade não entra em campo, se a gente não correr, não se dedicar e não deixar a vida em campo, não funciona", cobrou, em entrevista à Cazé TV.

"Nós sabemos que o jogo será um jogo muito difícil. Precisamos suar sangue em campo, mas eu confio plenamente na nossa equipe. Tenho certeza que vamos fazer uma grande partida, vamos conseguir a virada e sair com o título, porque merecemos", completou.

Rodrigo Caio fez apenas seu terceiro jogo após longo período de inatividade por conta de uma lesão no joelho direito. O jogador conta com prestígio da comissão técnica liderada por Vítor Pereira, mas ainda tem minutagem apenas no time alternativo enquanto adquire ritmo de jogo.