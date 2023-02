Vitor Pereira - Marcelo Cortes /Flamengo

27/02/2023

Flamengo fez seu último treino hoje, Antes de embarcar para Quito, onde enfrentará o Independiente Del Valle (EQU) na terça-feira (19). Gilvan de Souza/Agência O Dia Rio - O Flamengo não poderá contar com o zagueiro Léo Pereira no duelo decisivo pela Recopa, contra o Independiente Del Valle, nesta terça-feira (28), no Maracanã. O defensor ainda está em transição e não conseguirá ficar à disposição do técnico Vítor Pereira. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Léo Pereira não entra em campo desde a derrota para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes. Na ocasião, o zagueiro teve uma lesão na coxa direita. Com sua ausência, Fabrício Bruno tem sido o escolhido para formar a dupla de zaga com David Luiz.

A boa notícia para o treinador será as voltas de Gerson e Pedro. A dupla participou normalmente do treino desta segunda (27) e será relacionada para a partida no Maracanã.

O Flamengo precisará vencer no Maracanã caso queira ficar com o título. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Del Valle no jogo de ida, em Quito, por 1 a 0.