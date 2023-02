Gerson brilhou na final da Recopa contra o Del Valle, em 2020 - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/02/2023 11:49

Rio - Recuperado de um desconforto muscular, Gerson já treina normalmente com o elenco e deve reforçar o Flamengo na briga pelo título da Recopa, nesta terça-feira (28), às 21h30, contra o Independiente Del Valle, no Maracanã. O duelo traz ótimas recordações ao Coringa, que ainda tenta reencontrar seu com futebol neste retorno ao time da Gávea.

Em 2020, quando Flamengo e Del Valle também decidiram a Recopa, Gerson foi o grande nome da competição. No segundo jogo da decisão daquele ano, o volante marcou dois gols na vitória por 3 a 0 e ajudou o Rubro-Negro a conquistar seu primeiro título internacional no Maracanã.

Apesar do placar amplo, o Flamengo não teve vida fácil naquela partida. Ainda nos primeiros minutos, o time carioca abriu o placar com Gabigol, mas em seguida teve Willian Arão expulso e jogou praticamente toda partida com um homem a menos. No entanto, com a ótima atuação de Gerson, o Rubro-Negro conseguiu sair com o título.

Agora, Gerson reencontra o Del Valle em um cenário bem diferente. Após ser negociado com o Olympique de Marselha e comprado de volta pelo Flamengo por 15 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões) no início deste ano, o volante ainda não teve um bom desempenho em seu retorno. Nos principais jogos do ano, contra o Al Hilal no Mundial e o Palmeiras na Supercopa, o camisa 20 teve atuações ruins. Contra os árabes, inclusive, foi expulso ainda no primeiro tempo.

Nesta terça-feira, o Flamengo precisará vencer no Maracanã caso queira ficar com o título. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Del Valle no jogo de ida, em Quito, por 1 a 0.