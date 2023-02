Técnico Vítor Pereira manterá o quarteto ofensivo do Flamengo - GILVAN DE SOUZA / CRF

Técnico Vítor Pereira manterá o quarteto ofensivo do FlamengoGILVAN DE SOUZA / CRF

Publicado 27/02/2023 15:48

O técnico Vítor Pereira optou por repetir a escalação que começou jogando na derrota por 1 a 0 para o Independiente del Valle, pela ida da Recopa Sul-Americana. Com Pedro e Everton Ribeiro titulares no treino desta segunda-feira (27), o Flamengo terá o quarteto ofensivo no jogo de volta desta terça-feira (28), às 21h30 no Maracanã. A informação é do 'ge' e foi confirmada pela reportagem.



Se o centroavante era dúvida por causa de dores na coxa esquerda, ele participou dos últimos dois treinos e está confirmado na partida que pode garantir o primeiro título ao Flamengo em 2023



Assim como Pedro, Gerson também participou das duas atividades e não será problema. Entretanto, deve começar no banco, com Vidal como titular. O único desfalque do time é Léo Pereira, que segue em recuperação de lesão na coxa direita.



Com isso, o Flamengo irá a campo com: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.