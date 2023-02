Torcida do Flamengo promete lotar o Maracanã nesta terça - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 27/02/2023 19:49

Rio - O Flamengo terá casa cheia na decisão da Recopa Sul-Americana! A diretoria rubro-negra entrou em um acordo com os dirigentes do Independiente Del Valle para que 100% dos ingressos disponíveis sejam disponibilizados ao clube carioca. Com isto, a expectativa é de que cerca de 70 mil torcedores estejam no Maracanã para acompanhar o duelo decisivo. A informação é do jornalista Bruno Villafranca, do portal "Coluna do Fla".

No acordo, foi definido que os torcedores do clube equatoriano serão acompanharão a partida em dois camarotes que foram cedidos pela diretoria do Flamengo. Assim, a fração do Setor Sul que é destinada a torcida visitante será liberada aos rubro-negros.

Os bilhetes para o confronto seguem a venda no site da "SuperIngresso" e nos pontos de vendas físicos determinados pelo Flamengo. Até o momento, pouco mais de 57 mil ingressos já foram vendidos, da carga máxima de 73.532, incluindo gratuidades.

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h30, no Maracanã. A equipe de Vítor Pereira precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença se quiser garantir o título ainda no tempo regulamentar.