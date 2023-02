Xurrasco bomba nas redes sociais com suas dancinhas - Reprodução Internet

Xurrasco bomba nas redes sociais com suas dancinhasReprodução Internet

Publicado 27/02/2023 16:24

Rio - Fenômeno no TikTok, Gabriel Luiz, conhecido popularmente como Xurrasco, já declarou anteriormente ser torcedor do Flamengo. Em entrevista à ESPN Brasil, o influenciador destacou sua tristeza com a derrota do clube na semifinal do Mundial de Clubes, e revelou presença no Maracanã para acompanhar o duelo com o Independiente Del Valle, nesta terça-feira (28).

“Falta o título do Mengão (este ano), esse Mundial que a gente perdeu eu fiquei muito triste. Mas esse título vai vir nessa temporada. Acho que estarei no Maracanã na decisão da Recopa“, disse o influenciador.

Xurrasco revelou, ainda, o seu sonho de ser jogador de futebol profissional e defender o seu clube do coração.



“Ainda tenho o sonho a realizar que é ser jogador. Não desisti desse sonho. Está acontecendo cada coisa boa na minha vida. Nem imagino como seria jogar no Flamengo. Ia ser muito bom defender esse time incrível”, disse.



Com mais de quatro milhões de seguidores em suas redes sociais, Xurrasco é um dos maiores fenômenos da internet. O influenciador, de 17 anos, viralizou por conta de suas danças em vídeos curtos no TikTok.