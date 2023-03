Vítor Pereira não poderá contar com o meia Victor Hugo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/02/2023 12:13

Pulgar (E) e Ayrton Lucas (D) Marcelo Cortes / Flamengo Rio - O Flamengo sofreu uma baixa de última hora para a decisão da Recopa, nesta terça-feira (28), contra o Independiente Del Valle-EQU, no Maracanã. O volante chileno Erick Pulgar sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito e ficou fora da lista de relacionados.

A lesão de Pulgar aconteceu no clássico com o Botafogo, no último domingo. Apesar de não ser titular, o volante era uma das opções de Vítor Pereira para reforçar a marcação no meio-campo ao longo da partida, caso fosse necessário.

A boa notícia ficou por conta de Gerson e Pedro, que estão confirmados. O Coringa se recuperou de dores no tornozelo esquerdo, enquanto o camisa 9 não tem mais dores musculares.

O atleta Erick sofreu uma fratura na base do quinto metatarso do pé direito no clássico de sábado. Iniciou tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 28, 2023 Veja os relacionados:

O Flamengo precisará vencer no Maracanã caso queira ficar com o título. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Del Valle no jogo de ida, em Quito, por 1 a 0.