Ângelo - Ivan Sartori / Santos

Publicado 28/02/2023 11:46

Rio - O Flamengo ainda se mantém cauteloso, mas acredita que conseguirá fechar em breve a contratação do atacante Ângelo, do Santos. O Rubro-Negro está disposto a desembolsar entre 10 milhões e 11 milhões de euros ao time paulista pelo jogador. As informações são do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Internamente, o Flamengo vê em Ângelo um jogador com grande potencial. Além de poder ser uma peça importante para o elenco rubro-negro, acredita-se que o jovem de 18 anos atrairá interesse do mercado internacional no futuro.

Além da quantia em dinheiro, o Santos deve exigir ao Flamengo um percentual para uma futura venda de Ângelo, o que deve impactar no valor final do negócio. Entre Flamengo e o jogador, tudo certo.

Com 18 anos e cria da base do Santo, Ângelo tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024. A diretoria santista entende que, para equilibrar as contas, precisa fazer uma boa venda. Ângelo e Marcos Leonardo são vistos como as "bolas da vez" na Baixada.