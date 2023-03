Mosaico da torcida do Flamengo homenageou Zico, aniversariante da semana que completa 70 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Mosaico da torcida do Flamengo homenageou Zico, aniversariante da semana que completa 70 anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/02/2023 21:39 | Atualizado 28/02/2023 22:11

Em meio à mobilização para apoiar o Flamengo na decisão da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, do Equador, a torcida do Flamengo fez questão de homenagear o seu grande ídolo. Na entrada do time no Maracanã, os rubro-negros fizeram um mosaico na arquibancada para Zico, que completa 70 anos na sexta-feira, 3 de março.

A mensagem "70 anos Zico" surgiu no estádio antes de a bola rolar. O homenageado da noite, inclusive, esteve no Maracanã para acompanhar o jogo e também recebeu uma placa comemorativa do Flamengo pelo aniversário, além de ouvir os torcedores cantarem "parabéns a você".



"Só tenho a agradecer por tudo que tem acontecido na minha vida, ao Flamengo por abrir as portas e me dar oportunidade de ter grandes conquistas pelo meu clube do coração. Ver essa galera feliz era o mais importante. Vim aqui para trazer energias positivas em busca de mais uma vitória", disse Zico à FlaTV.

No telão do Maracanã, mais homenagens, com lances do eterno camisa 10 com a camisa rubro-negra.

Homenagem para Zico no telão do Maracanã #ODia pic.twitter.com/In5HcghrWi — João Alexandre Borges (@JABorges_) March 1, 2023

Outras ações para o 'Natal rubro-negro'



Uma das empresas licenciada pelo Flamengo lançou nesta terça-feira (23) uma camisa em homenagem a Zico.



Com lote limitado, a peça é na cor branca, com detalhes em vermelho e preto e imagem icônica do ídolo em campo. Uma representação do autógrafo do “Galinho” em dourado também compõe a estampa.