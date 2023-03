Vítor Pereira enfrenta fase conturbada no comando do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Vítor Pereira enfrenta fase conturbada no comando do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/02/2023 13:51

Rio - O início de trabalho do técnico Vítor Pereira no Flamengo está sendo marcado por críticas e dúvidas quanto ao futuro do projeto. As derrotas na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes, além da desvantagem na Recopa Sul-Americana, ligaram o alerta dos torcedores. Em participação no programa "Arena SBT", o ex-jogador Emerson Sheik criticou duramente o treinador português, que deixou o Corinthians alegando problemas familiares.

Emerson Sheik ainda comparou Vítor Pereira com Fernando Lázaro, novo técnico do Timão, alegando que o profissional é respeitado e tem todo o elenco do time paulista na mão, seguindo os passos de Tite.

"O Lázaro tem o time na mão. É a escola do Tite, tem o jogador na mão. É um cara que é respeitado. O Lázaro é um cara que eu acho que tem futuro no Corinthians. A cada jogo do Vítor Pereira, ele vai mostrando que é um treinador incompetente", disparou Sheik.

"Eu não torço contra ele (Vítor Pereira). Como muitos, ele me decepcionou. Eu fui muito bem recebido fora do Brasil e nunca fui desleal com os clubes que joguei. Acho que o que Vítor fez aqui foi muito feio, ele está colhendo o que plantou", completou.

Vítor Pereira assinou com o Flamengo logo após se desligar do Corinthians alegando que gostaria de ter mais tempo com a família. Em uma das explicações, o português alegou que sua sogra enfrentava problemas de saúde, mas, poucas semanas depois, acertou sua ida ao clube da Gávea, que acabara de desligar Dorival Júnior.