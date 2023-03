O técnico Vítor Pereira repetiu a escalação do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

O técnico Vítor Pereira repetiu a escalação do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 28/02/2023 20:30

O Flamengo não tem surpresas na escalação para a partida de volta da Recopa Sul-Americana, nesta terça-feira (28) às 21h30 no Maracanã, contra o Independiente del Valle. O técnico Vítor Pereira optou por repetir a formação do confronto anterior com os equatorianos, com Everton Ribeiro e Vidal no meio de campo.

Recuperado de dores no tornozelo direito, Gerson voltou a ser relacionado, mas ficará no banco de reservas como opção.



Com isso, o Flamengo vai em busca do primeiro título em 2023 com: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.



Após perder por 1 a 0 no Equador, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença o Independiente del Valle para conquistar o bicampeonato da Recopa. Se for por um gol, a disputa irá para os pênaltis.



Confira os relacionados do Flamengo: