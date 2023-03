Gabigol lamenta chance perdida pelo Flamengo durante a decisão da Recopa - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 00:52

Após a perda dos títulos da Supercopa do Brasil e do Mundial de Clubes, o Flamengo foi vice da Recopa Sul-Americana, tudo em um mês, e agora volta suas atenções para o Campeonato Carioca. Após o jogo, Gabigol já mudou a chave para a única possibilidade que resta de conquista no primeiro semestre.



O atacante também considerou que o Rubro-Negro fez boa partida na derrota nos pênaltis para o Independiente del Valle por 5 a 4, após vencer por 1 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Ele também citou os protestos da torcida do Flamengo, que gritou "time sem vergonha".



"Em relação aos outros jogos, fizemos bom jogo, com três bolas na trave, martelamos até o fim e conseguimos o gol. Ja ganhamos assim e já perdemos também. Óbvio que queríamos ganhar, mas agora é pensar no Campeonato Carioca. O Flamengo é time muito grande, tem que juntar os cacos como hoje, quando nossa torcida se voltou contra a gente e mesmo assim fizemos o gol. Temos que nos unir e contar com o apoio da torcida", disse na saída de campo à ESPN.