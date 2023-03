Partida entre as equipes de Flamengo x Independiente Del Valle . Jogo válido pela final da Recopa Sul-Americana , realizada no estadio do Maracanã nesta terça-feira(28). Foto: Reginaldo Pimenta/Agência O Dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 09:34

Rio - A derrota do Flamengo nos pênaltis para o Independiente Del Valle, na noite da última terça-feira, pela Recopa, no Maracanã, rendeu a Vítor Pereira o terceiro título perdido pelo Flamengo em apenas dois meses de trabalho. Após a partida, o técnico português, que também não conseguiu conquistar a Supercopa do Brasil e o Mundial, falou sobre as dificuldades em seu início de trabalho no Rubro-Negro.

"Nós não deveríamos ter começado dessa forma. Deveríamos ter começado com títulos, mas é um trabalho que está no início. Os dois últimos jogos com todo o elenco, os jogadores deram sinais claros de um grupo unido que quer jogar um futebol de qualidade. É um grupo alinhado. É um trabalho que está no início, não é como começa e sim como acaba. Acredito que essa equipe vai dar muita alegria aos torcedores, vai jogar um futebol consistente, de qualidade. Com espírito de grupo, alinhados com a torcida. Estamos tristes e frustrados com o resultado", disse Vítor Pereira.

Apesar dos resultados ruins, o treinador acredita que o elenco do Flamengo pode evoluir ao longo do ano.

"Estamos a trabalhar de uma forma consistente. A equipe hoje teve muitos momentos dessa consistência. Por esse caminho que vamos continuar a seguir. Ainda há muitos títulos a se disputar nessa temporada, que é muito longa. A equipe vai dar a resposta. Nesse caminho que vamos continuar", complementou.

Sobre a pressão por conta da falta de títulos, Vítor Pereira afirmou que sabia da dificuldade de assumir o Flamengo em um início de ano tão corrido.

"Seria muito mais fácil e cômodo para mim não assumir a equipe nessas condições. Assumi a equipe sabendo que nós praticamente já jogamos 12 ou 13 jogos. É uma pré-temporada, é como mudar o pneu do carro em andamento. Estamos tentando criar um jogo que já vejo que começa a ser visualizado, começo a ver muita coisa desse jogo", afirmou.

Agora, o Flamengo terá dois clássicos para se recuperar. O Rubro-Negro volta a campo contra o Vasco, no próximo domingo, às 18h10, e encara o Fluminense, no dia 8. Os dois jogos serão pelo Campeonato Carioca.