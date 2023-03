Mosaico da torcida do Flamengo homenageou Zico, aniversariante da semana que completa 70 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 11:58

Rio - O Flamengo não conseguiu o título da Recopa, mas a torcida fez sua parte. Na decisão contra o Independiente Del Valle, na última terça-feira (28), vencida nos pênaltis pelos equatorianos, o Maracanã registrou seu maior público em um jogo entre clubes desde 2014, com 71.411 torcedores presentes. A informação é do site "GE".

O número de torcedores na final da Recopa é maior do que o registrado na partida contra o Palmeiras, no Brasileirão do ano passado. Naquela ocasião, 69.997 pessoas viram o empate em 0 a 0 entre as duas equipes.

A partida também contou com o segundo maior número de pagantes no futebol brasileiro em 2023. Foram 65.739 ingressos comprados. O recorde é da final da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, com 67,4 mil pagantes.