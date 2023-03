Ataque - Partida valida pelo segundo jogo da Recopa Sulamericana 2023, entre Flamengo x Independiente del Valle, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 10:33

Rio - O Flamengo não escapou das zoações após ser derrotado nos pênaltis pelo Independiente Del Valle-EQU, na noite da última terça-feira (28), no Maracanã, e ficar com o vice da Recopa. Após o fracasso do time de Vítor Pereira, alguns velhos conhecidos do Rubro-Negro aproveitaram para dar aquela alfinetada.

Marçal, do Botafogo, provoca o Flamengo após vice Reprodução Expulso no clássico do último sábado (25) entre Flamengo e Botafogo, o lateral Marçal foi um dos que não perderam a chance de cutucar o rival. Em seu Instagram, o lateral afirmou que "sem o cara de amarelo para ajudar, fica difícil", fazendo uma referência à arbitragem.

Pessoas com ma índole Deus castiga sempre kkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Andres Sanchez (@andresanchez63) March 1, 2023 Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, também não ficou de fora. O dirigente fez questão de ir às redes sociais alfinetar Vítor Pereira após mais um título perdido.

Após título do Del Valle sobre o Flamengo, Deyverson faz publicação ironizando tomando suco:



“Jogo importante amanhã. Tem que hidratar. Vamos, Cuiabá.”



Reprodução pic.twitter.com/l5JLTpPi0c — Planeta do Futebol (@futebol_info) March 1, 2023 Quem também mais uma vez provou os rubro-negros foi o atacante Deyverson. Carrasco do time carioca na final da Libertadores de 2021, quando marcou o gol do título do Palmeiras, o jogador do Cuiabá postou uma foto bebendo suco, em referência ao Del Valle.