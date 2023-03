Arrascaeta celebra o gol marcado no último minuto do segundo tempo de Flamengo x Independiente del Valle - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/03/2023 11:08

Rio - Autor do gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Independiente Del Valle no tempo regulamentar, na noite da última terça-feira, pela Recopa, no Maracanã, Arrascaeta deu um pouco de esperança ao Rubro-Negro, que foi para a disputa de pênaltis em busca do primeiro título de 2023. No entanto, o uruguaio foi o único a desperdiçar a cobrança e terminou na estaca zero. Após o jogo, ele reconheceu que está abaixo tecnicamente.

"Eu sei que na parte técnica não estou no meu melhor, mas a gente tem que respeitar que às vezes as coisas não saem como a gente quer, às vezes a gente não está fino com a bola, e a forma de resolver isto é trabalhando e acreditando no trabalho do nosso treinador", disse.

"Vamos começar o terceiro mês. Eu, particularmente, tive que parar um mês inteiro para tentar zerar minhas dores do ano passado, mas eu já estou bem disto. Na parte física, se você for ver eu sou um dos que está correndo mais nos jogos.", completou.

Arrascaeta não iniciou a temporada do jeito que imaginava. Após passar por uma pubalgia, o uruguaio passou por descanso, além de um trabalho particular para evoluir fisicamente. Voltando ao ritmo aos poucos, em 10 jogos da atual temporada, ele marcou um gol, justamente contra o Del Valle, e deu duas assistências.

No Flamengo desde janeiro de 2019, Arrascaeta é um dos ídolos recentes do clube. Ao todo, ele conquistou duas Libertadores, uma Recopa, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.