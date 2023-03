Gerson é jogador do Flamengo - FOTO: MAURO PIMENTEL / AFP

Publicado 01/03/2023 14:34

Após o vice do Flamengo na Recopa Sul-Americana, Gerson deixou o Maracanã com uma bolsa de gelo no tornozelo direito. Em entrevista ao jornalistas na zona mista do estádio, o meio-campista explicou por que estava com gelo no local e tranquilizou a torcida em relação a situação.

"Em todas as entrevistas eu falo, nunca estou 100%. Trabalho sempre para dar o meu melhor. Estou com um bolsão de gelo aqui porque, contra o Volta Redonda, eu machuquei o tornozelo. Não fui no jogo de ida (da Recopa), fiz de tudo para me recuperar. Hoje vim aqui, infelizmente numa jogada virei o pé mais uma vez no mesmo lugar. Como sempre falo, todos os dias eu me dedico ao máximo para dar o meu melhor. Sei que ainda tenho muito para fazer, muito para entregar, é o que eu faço. Amanhã tem treino, vou me dedicar como sempre fiz na minha vida, 100%, para domingo estar dando meu máximo dentro de campo", disse Gerson.

"Estava inflamado, virei o pé na hora, dói demais porque foi no mesmo lugar. Mas não preocupa, não. Vamos juntos", completou, na sequência.

Gerson chegou na zona mista com uma bolsa de gelo no tornozelo, mas disse que não preocupa #ODia pic.twitter.com/JbCQo5Eomg — João Alexandre Borges (@JABorges_) March 1, 2023

Em tempo: o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 18h10, para enfrentar o Vasco no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.