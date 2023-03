Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/03/2023 16:52 | Atualizado 01/03/2023 16:54

Os rumores de uma possível saída do Flamengo foram tema da entrevista de Marinho na zona mista do Maracanã, na madrugada desta quarta-feira, após o vice na Recopa Sul-Americana. Nesse sentido, o atacante disse que recebe confiança do clube, lembrou que não chegou ao Rubro-Negro por acaso e destacou que é um privilégio estar no Fla.

"É muito chato. Desde janeiro está assim, né? O que eu recebo aqui dentro do clube é toda a confiança. Vou continuar trabalhando, sou um cara muito dedicado. Não sou de desistir, minha vida sempre foi com muita luta. Sou um cara esforçado e dedicado. E eu sei que a melhor parte é saber quem eu sou. Então, assim, não cheguei por acaso, não cheguei de paraquedas. Fui eleito o melhor jogador da Libertadores (2020), eleito o Rei da América, e não foi por acaso também. Não foi porque sou legal nem bonito, porque não sou também. Mas foi por muito mérito, muito trabalho, um cara muito dedicado", disse Marinho.

"A gente quer que as coisas aconteçam. Infelizmente, não é do meu jeito, mas sou um cara que está sempre disposto a aprender, a melhorar, evoluir. Uma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim é que sou um cara batalhador, trabalhador, dedicado. Independente de qual função eu tenha que fazer, sempre coloco a camisa do Flamengo acima do meu eu, e assim vai continuar. Estou aqui para ajudar, para somar e, no momento que estiver jogando, vou estar me dedicando. No momento que não estiver, vou estar trabalhando para estar em campo. Foi um privilégio estar aqui no Flamengo, é um privilégio todo dia vir treinar e jogar. Então, sigo trabalhando, sigo dedicado e, cada vez mais, querendo melhorar", completou.

Cabe destacar que Marinho tem sido utilizado pelo técnico Vítor Pereira. Ele disputou oito das 14 partidas que o Flamengo disputou neste ano.