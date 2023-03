Andreas Pereira teve passagem marcada por altos e baixos no Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/03/2023 19:07

Rio - O meio-campista Andreas Pereira teve altos e baixos durante sua passagem pelo Flamengo. Em entrevista à TNT Sports, o belga, que hoje defende o Fulham, da Inglaterra, revelou o seu desejo de retornar ao Rubro-Negro no futuro.

"São coisas que acontecem no futebol. Teve uma fase no Flamengo que foi difícil. Eu sei o que aconteceu, senti isso na pele. Mas infelizmente, no final, quando as coisas estavam dando certo, acabou sendo muito tarde para negociar com o Manchester. Eles não queriam mais negociar com o Flamengo. Entendo a parte do Flamengo e entendo a parte do Manchester, mas acho que a melhor coisa para mim foi vir para o Fulham. Claro, no Flamengo, eu gostaria muito de ter ficado lá. É um clube que eu gosto das pessoas, da torcida, de tudo", disse Andreas, antes de completar:

"Eu tenho certeza que no futuro eu vou voltar para o Flamengo. É parte do meu plano. No Brasil, com certeza, seria só o Flamengo", finalizou o belga.

Andreas Pereira deixou o Flamengo em julho do ano passado. Nesta temporada, atuando pelo clube inglês, o meio-campista participou de 29 jogos, marcou três gols e deu oito assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 82 minutos em campo por partida disputada.