Arrascaeta é um dos ídolos recentes da história do FlamengoFOTO: DOUGLAS SHINEIDR / AFP

Publicado 02/03/2023 06:00

Peça fundamental para o Flamengo se colocar como um dos principais times do continente, Arrascaeta ainda busca engrenar na temporada. O uruguaio teve um começo de ano discreto, mas sua melhora pode ser essencial para que o Rubro-Negro possa, finalmente, decolar em 2023.

Até aqui, o meio-campista disputou dez das 14 partidas do Fla no ano. No total, marcou um gol e deu duas assistências. Este único tento, inclusive, foi marcado justamente no jogo da volta da Recopa Sul-Americana, no último lance da etapa complementar. Entretanto, por outro lado, o gol não adiantou. Arrascaeta foi de herói a vilão e desperdiçou a única cobrança do time nos pênaltis, e o Rubro-Negro ficou com o vice.

Após a partida, já na madrugada de quarta-feira, ele conversou com a imprensa na zona mista do Maracanã. Arrascaeta destacou que já está recuperado dos problemas físicos que o atrapalharam na reta final de 2022 e admitiu que não vive o melhor momento na parte técnica.

"Eu, particularmente, tive que parar um mês inteiro para tentar zerar as minhas dores e lesões do ano passado. Graças a Deus estou bem disto. Na parte física, se você for analisar os dados do jogo, eu sou um dos caras que mais está correndo nos jogos. Eu sei da parte técnica, que não estou no meu melhor, mas a gente tem que respeitar que às vezes as coisas não saem como a gente quer, às vezes a gente não está fino com a bola, e a única forma de mudar isso é trabalhando, trabalhando no dia a dia, acreditando no trabalho do nosso treinador", analisou Arrascaeta.

Cabe destacar, claro, que o início de temporada decepcionante do Fla não passa apenas pelo camisa 14.A decisão da diretoria de dar início a um novo trabalho com três competições importantes num curto espaço de tempo, o próprio trabalho de Vítor Pereira até o momento e as oscilações de outros jogadores também explicam a situação.

Em tempo: em busca da vitória e de acertar a parte técnica, Arrascaeta volta a campo com o Flamengo no domingo, às 18h10, para enfrentar o Vasco no Maracanã. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Carioca.