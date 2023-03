Neto ironizou Flamengo ao perder título da Recopa para o Independiente Del Valle - Foto: Reprodução

Neto ironizou Flamengo ao perder título da Recopa para o Independiente Del ValleFoto: Reprodução

Publicado 02/03/2023 12:34

Hugo Souza Gilvan de Souza/Flamengo Rio - O goleiro Hugo Souza, do Flamengo, foi pivô de uma polêmica na última quarta-feira (01). O jogador acabou curtindo uma publicação da TNT Sports onde o apresentador Neto com um suco, provocando o time carioca pelo vice-campeonato na Recopa Sul-Americana diante do Independiente Del Valle, na última terça, no Maracanã.

Após a repercussão, Hugo voltou às redes sociais e afirmou que curtiu a publicação sem perceber do que se tratava.

Po que loucura irmão, eu realmente não vi o que era a postagem e foi sem querer. Estava ontem no Maracanã apoiando meus companheiros, na torcida, mas infelizmente as coisas não saíram como esperávamos. Estou chateado assim como todos do elenco e jamais desrespeitaria o clube!!! — Hugo Souza (@Hugo99_) March 2, 2023 "Que loucura irmão, eu realmente não vi o que era a postagem e foi sem querer. Estava ontem (terça-feira) no Maracanã apoiando meus companheiros, na torcida, mas infelizmente as coisas não saíram como esperávamos. Estou chateado assim como todos do elenco e jamais desrespeitaria o clube!!!", escreveu o goleiro.

Hugo Souza, de 24 anos, perdeu espaço no Flamengo nos últimos meses e esteve perto de deixar o clube. O jogador teve acordos encaminhados com o Vissel Kobe-JPN e o Benfica, mas os negócios acabaram melando. Atualmente, ele é a terceira opção no gol do Flamengo, atrás do titular Santos e de Matheus Cunha, e não entra em campo desde novembro.