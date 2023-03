Camisa em homenagem aos 70 anos de Zico - Divulgação/Marcelinho Fotografia

Publicado 02/03/2023 17:50

Rio - O "Natal" para os flamenguistas está chegando. Nesta sexta-feira (3), é celebrado o nascimento do ídolo máximo da nação rubro-negra, Zico, que neste ano completa 70 anos. Por isso, Flamengo e Braziline lançam uma camisa em homenagem ao craque, com venda física a partir desta quinta-feira, nas lojas oficiais do clube e no site da empresa.



Com lote limitado, a peça é na cor branca, com detalhes em vermelho e preto e imagem icônica de Zico em campo. Uma representação do autógrafo do "Galinho" em dourado também compõe a estampa da camisa, feita no tecido algodão.



Zico, Flamengo e Maracanã formam uma combinação perfeita. Considerado o “rei” da nação rubro-negra, o "Galinho" é o maior artilheiro da história do clube, com 509 gols marcados nas campanhas que culminaram em diversos títulos conquistados, entre eles o inesquecível Mundial de Clubes de 1981. No Maracanã, somando Flamengo e seleção brasileira, o craque marcou 334, sendo até hoje também o maior artilheiro dos 72 anos do maior palco do futebol mundial.



Coleção inverno é lançada em desfile na Gávea



A Braziline apresentou também sua linha inverno para o Flamengo. O evento aconteceu na sede da Gávea, no último final de semana, com desfile para apresentar as novas peças. Entre camisas, camisetas e casacos para o público feminino e masculino, os produtos estão à venda nas lojas oficiais do clube.



A nova linha é inspirada no multiverso, explorando conceito pseudocientífico com traços de possíveis universos. Essas características estão presentes em algumas das novas peças da marca, como códigos binários, ilusões de ótica, ícones de rede, entre outros.

Flamengo lançou nova coleção de inverno Divulgação/Marcelinho Fotografia



Braziline e Flamengo são parceiros desde 1996, em acordo pioneiro de licenciamento de produtos no mercado esportivo brasileiro. Desde então, os torcedores ganharam diversas novas opções de peças do clube e milhões delas foram comercializadas no período que engloba algumas das principais conquistas do Flamengo em campo e nas quadras.



Braziline e Flamengo são parceiros desde 1996, em acordo pioneiro de licenciamento de produtos no mercado esportivo brasileiro. Desde então, os torcedores ganharam diversas novas opções de peças do clube e milhões delas foram comercializadas no período que engloba algumas das principais conquistas do Flamengo em campo e nas quadras.

Os produtos rapidamente caíram no gosto da nação rubro-negra, e passou a ser importante fonte de receita para o clube. Além de itens institucionais, a Braziline também criou camisas especiais para homenagear alguns dos principais ídolos do Flamengo, como Zico, Andrade, Adílio, Leandro, Rondinelli, Petkovic, Gabigol e Bruno Henrique, entre outros.