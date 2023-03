Lance Stroll ficou fora dos treinos de pré-temporada e retorna à Aston Martin no GP do Bahrein - Divulgação/Aston Martin

Publicado 02/03/2023 11:47

A Aston Martin anunciou nesta quinta-feira que o canadense Lance Stroll, recuperado de lesão nos pulsos, representará a equipe no GP inaugural da temporada da Fórmula 1, no Bahrein, neste fim de semana, ao lado de Fernando Alonso.



Com isso, o brasileiro Felipe Drugovich, escolhido pela escuderia para pilotar na primeira etapa do ano caso Stroll não se recuperasse, terá de esperar uma nova oportunidade para estrear em um corrida da categoria.



O piloto canadense se lesionou ao sofrer um acidente de bicicleta e não participou dos testes de pré-temporada realizados no final de semana passado, também no Bahrein. Atual campeão da Fórmula 2 e piloto reserva da Aston Martin, Drugovich substituiu Stroll e se revezou nas sessões com Alonso.



No último dia de testes, o paranaense fez o terceiro melhor tempo da sessão da manhã e acabou em décimo no ranking geral ao fim do segundo período de treinos, quando mais pilotos foram para a pista.



Durante os dias de testes, a Aston Martin evitou dar detalhes sobre a lesão de Stroll e disse que estava trabalhando para que ele tivesse condições de correr, com Drugovich em "standby" caso fosse necessário acionar um substituto. Ao ser confirmado no GP do Bahrein, Stroll se disse frustrado por não ter participado da pré-temporada.



"Foi frustrante não estar no Bahrein para os testes de pré-temporada e eu fiquei desapontado por perder três dias de corrida. De qualquer forma, pela lesão no meu pulso, a equipe e eu achamos que era melhor eu focar na recuperação para que eu estivesse pronto para este final de semana e para toda a temporada", afirmou.



O canadense também explicou melhor como aconteceu o acidente que colocou em risco sua participação na estreia da temporada 2023. "Eu caí da minha bicicleta quando meu pneu entrou em buraco no chão, mas o dano não foi significante e tive apenas que fazer uma pequena cirurgia no meu pulso para resolver o problema rapidamente", disse.



O primeiro final de semana de Fórmula 1 deste ano começa nesta sexta-feira, com os treinos livres, a partir das 8h30 (de Brasília). A definição do grid será no sábado, às 12 horas, mesmo horário para o qual está marcada a corrida no domingo.