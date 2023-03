Invicto no MMA, Nurullo Aliev, o 'novo Khabib', passou por um grande susto após sua estreia no UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 02/03/2023 10:00 | Atualizado 02/03/2023 11:39

O último fim de semana tinha tudo para ser um dos melhores da vida de Nurullo Aliev. O lutador fez sua estreia pelo UFC no último sábado (25), no card do UFC Vegas 70, e venceu o brasileiro Rafael Alves na decisão majoritária dos jurados, em combate válido pela categoria peso-leve (até 70,3kg). O atleta chamou a atenção também não só pelo seu triunfo e desempenho no duelo diante de Rafael, mas pela grande semelhança física com o ex-campeão peso-leve do Ultimate, Khabib Nurmagomedov, e por isso ganhou o apelido de "clone" do russo.



Mas toda e euforia pela vitória se desfez e o atleta e sua equipe passaram por uma situação lamentável em Las Vegas, local onde aconteceu o UFC Vegas 70. Ao chegaram no estacionamento do hotel Palace Station, onde estavam hospedados, eles se depararam com o vidro do carro que estavam em sua posse totalmente quebrado e notaram que seis mochilas com pertences haviam sido furtadas.