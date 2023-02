Luta principal fica a cargo dos pesos médios Lucas Fernando e Jansey Jones - (Foto: Divulgação)

Publicado 27/02/2023 16:00 | Atualizado 27/02/2023 16:33

Novamente o município paulista de Cajamar será palco da definição de novos campeões do LFA. Em sua 154ª edição, marcada para o próximo dia 10, em parceria com a prefeitura local, no moderno ginásio do Polvilho, o evento vai colocar em disputa os cinturões dos pesos médios e dos pesos pesados.



A luta principal fica a cargo dos pesos médios Lucas Fernando e Jansey "Jones” Silva, dois dos mais perigosos strikers da divisão em atividade no Brasil. Embalado por três vitórias consecutivas no LFA, Lucas Fernando possui um cartel de oito triunfos em nove lutas disputadas, com direito a quatro nocautes.

“Eu creio e confio que Deus tem o melhor para mim depois deste dia (da luta). Estou trabalhando duro e confiante de que vou conseguir mais um nocaute. Sempre vivi da luta, iniciei no kickboxing aos oito anos de idade e lutar sempre foi a minha diversão e profissão", declarou Lucas Fernando.

Do outro lado, Jansey “Jones”, com um retrospecto de oito vitórias - cinco delas por nocaute - e dois reveses, chega ao combate, segundo ele mesmo, em sua versão mais madura. Vale lembrar que ele chegou a lutar o Dana White's Contender Series em 2021, mas acabou superado pelo russo Gadzhi Omargadizhiev.

“Serviu para o meu crescimento como pessoa, me trouxe ensinamentos que só uma derrota pode ensinar, por isso afirmo que chego para esta luta mais maduro e pronto para levar o cinturão para a casa. Respeito meu adversário, sei que ele também é um exímio striker, então tem tudo para ser um espetáculo", acredita Jansey.

A luta que antecede a disputa dos meio-médios vale o cinturão dos pesos pesados. Os postulantes são Eduardo “Bbzão” Neves e Hyago “BRT” Silva. Enquanto “Bbzão” venceu todas as suas seis lutas por nocaute - e sofreu uma derrota; ”BRT” se mantém invicto, com seis triunfos - três nocautes e duas finalizações - e um empate.

Este será o terceiro evento do LFA em Cajamar no intervalo de quatro meses. Entusiasta do esporte, o prefeito Danilo Joan vem investindo na cidade como um polo de artes marciais. O LFA 154 será transmitido ao vivo para todo o Brasil e para o restante do mundo através da plataforma UFC Fight Pass.



CARD COMPLETO:



LFA 154

Cajamar, SP

Sexta-feira, 10 de março de 2023



Card principal

Peso médio: Lucas Fernando x Jansey Silva - disputa de cinturão

Peso pesado: Hyago Silva x Eduardo Neves - disputa de cinturão

Peso leve: Kauê Fernandes x Felipe Douglas

Peso meio-médio: Eduardo Ramon x Carlos Prates

Peso-galo: Marlon Basílio x Jean Matsumoto

Peso meio-pesado: Rodolfo Bellato x Mateus Messaros



Card preliminar

Peso meio-médio: Júlio Spadaccini x Lucas Sampaio

Peso-mosca feminino: Bartira Rodrigues x Luana Santos

Peso-meio-médio: Richard Martins x Reginaldo Junior

Peso leve: Gabriel Costa x Rhalber Bernardo

Peso meio-médio: Michael Oliveira x Bruno Teixeira

Peso-palha: Sabrina Oliveira x Lany Silva