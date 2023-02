Popó rebateu suposto desafio feito pelo cantor Naldo - (Foto: Reprodução Instagram / @takeawalkonthemayaside)

Popó rebateu suposto desafio feito pelo cantor Naldo (Foto: Reprodução Instagram / @takeawalkonthemayaside)

Você já imaginou uma luta de Boxe entre o cantor Naldo Benny e o ex-campeão mundial Acelino Popó Freitas? Acredite, ela pode acontecer. A rivalidade um tanto inesperada surgiu nesta semana após entrevista dada pelo cantor ao "Flow Podcast" na qual ele revelou estar praticando o esporte.



Durante a conversa, Naldo chocou os entrevistados ao relatar que teria desafiado Popó para uma luta na nobre arte e que a oferta foi recusada pelo baiano. “Estou treinando Boxe, vou lutar. Eu joguei bola com ele no final do ano. Chamei ele (para uma luta), mas ele correu. O Popó correu”.

A afirmação foi prontamente rebatida pelo ex-campeão mundial, que recebeu uma ligação ao vivo durante o programa e desmentiu as informações do cantor. Logo depois, Popó usou suas redes sociais para alfinetar o novo desafeto:



"Ele não aguenta o p** na boca não. Naldo, Naldo... Não se mexe com quem está quieto, nem de brincadeira. O Fight Music Show fica atento a tudo, só para você saber, viu? Não aguenta nem no p**, nem no Boxe", postou Popó, citando o evento pelo qual voltou a lutar no ano passado.

Acelino Popó Freitas fez 43 lutas em sua carreira profissional, com 41 vitórias (sendo 34 por nocaute). Tetracampeão mundial de Boxe, o baiano voltou em 2022 aos ringues para um combate de exibição pelo Fight Music Show, quando empatou com Whindersson Nunes. Já na segunda edição do evento, ele derrotou José Pele Landy por nocaute, em setembro.