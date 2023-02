Charles do Bronx (à direita) terá o embalado Beneil pela frente - (Foto: Reprodução UFC)

Publicado 22/02/2023 17:00 | Atualizado 22/02/2023 17:35

Para a alegria dos fãs de MMA, Charles Do Bronx vai fazer seu retorno em breve. O ex-campeão peso-leve do UFC anunciou, por meio da sua conta oficial no Instagram, que enfrentará Beneil Dariush no card do UFC 288, que vai acontecer no dia 6 de maio, em Las Vegas (EUA). O evento, vale ressaltar, terá em sua luta principal o retorno de Henry Cejudo, em disputa de cinturão peso-galo contra Aljamain Sterling, atual campeão da divisão.



"Agora é real, dia 6 de maio vamos com tudo! UFC 288, o leão dos pesos-leve está cheio de fome e pronto para caçar", publicou Charles na rede social.

O combate marca o retorno do brasileiro, atualmente com 33 anos, ao octógono desde a derrota para Islam Makhachev em disputa de cinturão peso-leve no card do UFC 280, em outubro do ano passado. Com um cartel composto por 43 lutas, com 33 vitorias, nove derrotas e uma luta sem resultado, Charles do Bronx é o recordistas de vitórias no UFC pela via rápida (nocaute ou finalização), com 19, e o recordista de vitórias por finalização, com um total de 16, além de ser o primeiro colocado no ranking peso-leve do Ultimate.Beneil Darisuh tem a mesma idade de Charles e é o atual quarto colocado no ranking peso-leve do Ultimate. O experiente atleta contabiliza 22 vitórias, quatro derrotas e um empate em seu cartel no MMA profissional, e vem embalado por uma ótima sequência de oito triunfos consecutivos na franquia, o mais recente deles em outubro do ano passado, quando superou Mateusz Gamrot na decisão unânime dos jurados.