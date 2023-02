Deiveson desafiou o ex-campeão peso-galo Dominick Cruz - (Foto: Reprodução UFC)

Deiveson desafiou o ex-campeão peso-galo Dominick Cruz(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 21/02/2023 17:00

Ex-campeão peso-mosca do UFC, Deiveson Figueiredo perdeu o cinturão em janeiro, quando, em tetralogia contra Brandon Moreno na luta co-principal do UFC Rio, acabou sendo derrotado pelo mexicano por nocaute técnico (interrupção médica) no terceiro round. Desde então, o brasileiro deixou claro que subiria para a categoria peso-galo, visando um corte de peso mais tranquilo, e obviamente, buscar um segundo título dentro do Ultimate.



Além de anunciar que vai lutar em outra divisão de peso, o "Deus da Guerra" já parece ter um alvo em sua mira nos 61kg. Em entrevista ao podcast "Trocação Franca", do site MMA Fighting, Deiveson Figueiredo deu mais detalhes sobre sua mudança de categoria e afirmou que gostaria de enfrentar Dominick Cruz, ex-campeão peso-galo do UFC e lenda do MMA.



"Eu falei com meu empresário pós-luta e a gente chegou em uma luta que seria ótima: Dominick Cruz. Seria um bom cara para chegar e lutar nos 61kg (categoria peso galo). É um cara que é ex-campeão, e eu também sou ex-campeão. Um cara de nome, que é alto nível para me receber. Seria ótimo", projetou o paraense, afirmando ainda que, caso o combate seja confirmado, pretende aprimorar seu Wrestling e que buscará anular o jogo de movimentação do americano.



"Dominick é um cara que se movimenta muito e a gente sabe que tem que cortar a movimentação dele. Eu iria explorar 100% isso. Eu treinaria muito Wrestling, pois venho treinando Jiu-Jitsu. Ele é uma lenda, excelente lutador e sabe botar para baixo", concluiu Deiveson.