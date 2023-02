Jon Jones vem treinando pesado de olho em estreia no peso-pesado - (Foto: Reprodução Instagram)

Jon Jones vem treinando pesado de olho em estreia no peso-pesado(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 17/02/2023 08:00

Ex-campeão meio-pesado do UFC, Jon Jones vai fazer o seu tão aguardado retorno ao octógono no dia 5 de março, quando vai disputar o cinturão vago peso-pesado contra Ciryl Gane na luta principal do UFC 285, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Perto de volta após um período de três anos sem lutar, "Bones" também mandou um recado para o seu grande rival no MMA, Daniel Cormier, que atualmente atua como comentarista no Ultimate.



Jones e Cormier são desafetos declarados e, ao longo dos anos de rivalidade, era comum vê-los trocando provocações, insultos e acusações. Dessa forma, em sua conta oficial no Twitter, "Bones" foi questionado sobre a chance de encontrar e até mesmo ser entrevistado por "DC" durante o UFC 285. Os fãs de MMA levantaram a questão pelo grande risco de ambos protagonizarem uma confusão, assim como já ocorreu em anos anteriores.



No entanto, Jon Jones surpreendeu, e em uma resposta em tom amistoso, deixou claro que Daniel Cormier é "bem-vindo" para comentar sua luta contra Ciryl Gane no UFC 285: "DC (Daniel Cormier), você é mais do que bem-vindo para comentar minha luta. Acho você muito bom no que faz. Acredito que será imparcial. Te desejo tudo de bom, irmão", escreveu Jones no Twitter.