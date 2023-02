Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva contou com grandes nomes da modalidade - (Foto: Jorge Pinheiro)

Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva contou com grandes nomes da modalidade (Foto: Jorge Pinheiro)

Publicado 16/02/2023 14:00 | Atualizado 16/02/2023 21:13

Após o sucesso do Sul Americano de Luta Livre Esportiva, realizado em dezembro do ano passado, CBLLE organizou, no último fim de semana, o Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva, reunindo algumas das maiores equipes e melhores atletas do país no Rio de Janeiro.



Entre as equipes, o título do infantil, juvenil e feminino ficou com a BST (Boa Safra Team), seguida por Projeto Mesquita Luta Livre / CBT e Team Infinity, respectivamente. Já no adulto, o Projeto Mesquita Luta Livre / CBT levou o ouro, com a Angra Top Team faturando a prata e a Muralha Team o bronze.

Um dos destaques do Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva foi o casca-grossa Daniel Machado, representante da equipe Roll House e faixa-preta de Jiu-Jitsu da Gracie Humaitá Maricá. Daniel derrotou Rodrigo Moraes na superluta principal do evento e conquistou o cinturão peso-pesado. Em entrevista, celebrou o resultado.



"Vinha me preparando há 2 meses para essa luta, desde que eu recebi o convite do mestre Bosco Lima (presidente da CBLLE) e da Confederação para representar o estado do Rio. Claro que assim como vários atletas eu enfrento problemas de patrocínio, de apoio, mas independente disso me dediquei, e com a ajuda da minha equipe Roll House, consegui a vitória", disse Daniel Machado, que completou sobre a superluta no Brasileiro de Luta Livre Esportiva:



"Foi uma luta difícil, o Rodrigo é um cara duro, mas impus a minha estratégia e graças a Deus trouxe a vitória para o município de Maricá. Agora é seguir trabalhando em busca dos próximos objetivos".

Daniel Machado venceu superluta e foi um dos destaques do evento (Foto: Jorge Pinheiro)

Outro atleta que brilhou no campeonato foi o experiente Ricardo Cardoso, faixa-preta de Luta Livre e líder da Cados Team. Ele venceu dois combates para faturar o título master e, na final, encaixou uma das finalizações mais bonitas do dia ao pegar Jouberson Carvalho com uma chave de calcanhar.



"Foi um campeonato de alto nível, com adversários duríssimos, mas eu treinei muito para estar aqui e conseguir o título. A chave de calcanhar é a especialidade da casa (risos). Faço essa finalização desde novo, e se o adversário abrir um pouco as pernas, eu vou atacar", encerrou.

