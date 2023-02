Anderson Berinja venceu Diego Boyka por finalização na luta principal do Thunder Fight 41 - (Foto: Marquinhos Pegada)

Publicado 14/02/2023 14:00 | Atualizado 14/02/2023 15:29

No último domingo (12), o Thunder Fight promoveu sua primeira edição de 2023, a 41ª da história e que contou com nomes de peso do cenário de MMA nacional. Lutadores que já passaram pela organização, pelo UFC e pelo Contender Series estiveram em ação e não deixaram a desejar, entregando seis lutas de alto nível para o público.



No duelo principal da noite, o veterano e ex-UFC Anderson Berinja venceu a promessa Diego Boyka. O confronto foi marcado pelo equilíbrio nos dois primeiros rounds, mas terminou com Anderson finalizando Boyka no terceiro round com um mata-leão. A vitória marcou o retorno de Berinja ao cenário brasileiro após passagem pelo UFC. Ele agora soma 25 triunfos na carreira.



"O Thunder me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho, saí na mão, quando tive a oportunidade finalizei. Quero o cinturão do Thunder Fight, estou 'tiozão', mas continuo saindo na porrada com a molecada", disse Berinja.