Islam Makhachev derrotou Alexander Volkanovski na luta principal do UFC 284 (Foto: Reprodução)

Publicado 12/02/2023 10:00

Encerrado na madrugada de sábado para domingo (12), em Perth, na Austrália, o UFC 284 presenteou os fãs de MMA com um evento histórico, em especial por causa da luta principal, entre os dois primeiros colocados no ranking peso-por-peso da organização - algo inédito. Campeão dos leves, Islam Makhachev derrotou Alexander Volkanovski por decisão unânime após uma batalha de cinco rounds e manteve o cinturão até 70kg em sua posse. Já Volkanovski, que subiu de categoria para desafiar Makhachev, continua como campeão dos penas.



No co-main event do UFC 284, Yair Rodriguez finalizou Josh Emmett com um triângulo no segundo round, faturou o título interino dos penas e se credenciou para enfrentar o australiano Volkanovski, dono do título linear da divisão. Representando o Brasil, Kleydson Rodrigues e o estreante Elves Brenner conquistaram vitórias importantes. O evento também ficou marcado pela vibração da torcida, que lotou o ginásio para torcer a favor dos lutadores australianos.

Makhachev derrota Volkanovski



Bastante aguardado, o duelo principal do UFC 284 colocou frente a frente dois campeões, além dos dois melhores lutadores no ranking peso-por-peso do Ultimate, brigando pelo título até 70kg. E ele fez jus à expectativa. Durante cinco rounds, Islam Makhachev, campeão dos leves, e Alexander Volkanovski, campeão dos penas, deram tudo de si, com o russo apostando no seu tradicional jogo agarrado e o australiano na luta em pé.



Ao longo do combate, Makhachev foi melhor, freando as investidas de Volkanovski, e capitalizou pontos importantes que no fim lhe deram a vitória por decisão unânime dos jurados (48-47, 48-47 e 49-46). Já no último minuto, o australiano balançou o pupilo de Khabib Nurmagomedov e foi com tudo pra cima, mas era tarde demais. Agora, Islam Makhachev, além de seguir como campeão peso-leve, assume o topo do ranking peso-por-peso.



Volkanovski, por sua vez, voltará para o peso-pena e terá como seu próximo adversário o mexicano Yair Rodriguez, campeão interino da divisão.



Rodriguez fatura título interino



No co-main event, Yair Rodriguez finalizou Josh Emmett com um triângulo no segundo round e se tornou o novo campeão interino dos penas. O "Pantera", como é conhecido, teve uma exibição de destaque, distribuindo chutes potentes e socos certeiros no americano. Emmett até assustou na parte final do primeiro assalto com um knockdown, mas não passou disso.



Rodriguez agora se junta a Brandon Moreno como segundo mexicano campeão do UFC e fica na expectativa de enfrentar Alexander Volkanovski, campeão linear, em uma futura unificação dos títulos.

Yair Rodriguez faturou cinturão interino dos penas (Foto: Reprodução)

Kleydson atropela australiano



Segundo e último brasileiro a entrar em ação no UFC 284, o peso-mosca Kleydson Rodrigues, conhecido como "KR", não tomou conhecimento do australiano Shannon Ross e venceu por nocaute técnico em 1 minuto de combate. O triunfo veio através de uma joelhada e um cruzado que balançaram Ross, seguidos de uma sequência de golpes de KR com o adversário contra a grade.



Contratado junto ao "Contender Series", o paraense fez sua segunda luta no UFC e conquistou o primeiro resultado positivo. Aos 27 anos, ele agora tem oito vitórias e duas derrotas no MMA.



Elves estreia com o pé direito



Na luta de abertura do UFC 284, o peso-leve brasileiro Elves Brenner travou uma disputa acirrada com o russo Zubaira Tukhugov, levou a melhor por decisão dividida dos jurados e chegou à sua 14ª vitória no MMA - ele ainda tem três derrotas no cartel.



Além de estrear com o pé direito no Ultimate, o triunfo teve um gostinho de "vingança" para Elves e seu time. Atleta da Chute Boxe Diego Lima, o manauara lutou com o ex-campeão Charles do Bronx em seu córner e derrotou justamente um membro da equipe de Islam Makhachev, algoz de Charles em outubro do ano passado.



Outros destaques do evento



Ainda pelo card preliminar do UFC 284, dois nomes se destacaram com belas finalizações, ambas via mata-leão no segundo round. Enquanto a tailandesa Loma Lookboonmee despachou Elise Reed, Joshua Culibao superou Melsik Baghdasaryan. Já pelo card principal, Jimmy Crute e Alonzo Menifield travaram uma verdadeira guerra na divisão dos meio-pesados, que terminou em empate majoritário.



Na divisão dos pesados, o local Justin Tafa precisou de apenas 66 segundos para nocautear Parker Porter com um potente cruzado e levar os fãs à loucura. Outro australiano que brilhou foi Jack della Maddalena, que finalizou Randy Brown no primeiro round. Agora são 14 vitórias seguidas para ele, quatro delas no UFC, todas por nocaute ou finalização. Aos 26 anos, Maddalena chegou para fazer barulho na divisão dos meio-médios.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 284

Perth, na Austrália

Sábado, 11 de fevereiro de 2023



Card principal

Islam Makhachev derrotou Alexander Volkanovski por decisão unânime dos jurados

Yair Rodriguez finalizou Josh Emmett com um triângulo no 2R

Jack della Maddalena finalizou Randy Brown com um mata-leão no 1R

Justin Tafa derrotou Parker Porter por nocaute no 1R

Jimmy Crute x Alonzo Menifield terminou em empate majoritário



Card preliminar

Modestas Bukauskas derrotou Tyson Pedro por decisão unânime dos jurados

Joshua Culibao finalizou Melsik Baghdasaryan com um mata-leão no 2R

Kleydson Rodrigues derrotou Shannon Ross por nocaute técnico no 1R

Jamie Mullarkey derrotou Francisco Prado por decisão unânime dos jurados

Jack Jenkins derrotou Don Shainis por decisão unânime dos jurados

Loma Lookboonmee finalizou Elise Reed com um mata-leão no 2R

Blake Bilder derrotou Shane Young por decisão unânime dos jurados

Elves Brenner derrotou Zubaira Tukhugov por decisão dividida dos jurados