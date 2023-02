Heliton Santos e Marcio Velaminho fazem a luta principal do SFT 39 com cinturão em jogo - (Foto: Divulgação SFT)

Publicado 11/02/2023 14:00

É hora do pontapé inicial! E abrindo o ano de 2023 de uma das organizações de artes marciais que mais cresce na América Latina, o SFT 39 acontece neste sábado (11), em São Paulo, com três disputas de cinturão, sendo uma no MMA e outras duas na modalidade Xtreme - que consiste em duelos de trocação em um octógono e com luvas de MMA (4 ao invés de 10 onças), sem clinch ou jogo de chão.



Na luta principal do card de MMA, Heliton Santos (21v-8d-1e) e Márcio Velaminho (23v-7d) se enfrentam pelo cinturão da categoria peso-pena, que está vago no momento. Já no main event da parte de Xtreme, Dengue Silva vai defender o título dos leves em combate diante de Gui Carvalho. Na divisão dos galos, Carlos Sátiro e Bruno Perna - que substitui Vinicius Moraes - prometem um confronto de alto nível para o público com o cinturão da categoria em jogo.



O SFT 39, vale ressaltar, contará com 15 combates ao todo, sendo sete de MMA, sete de Xtreme e um de submission. O evento terá início às 18h (horário de Brasília) com o card preliminar no YouTube SFTCombat, enquanto o card principal do Xtreme às 21h e o card principal de MMA às 22h45 terão transmissão ao vivo na BandTV para todo o Brasil.

Peso-pena terá novo campeão



O card do SFT 39 terá em sua luta principal a definição do novo campeão da categoria peso-pena de MMA, tendo em vista que o título da divisão, como já foi citado, está vago. Natural de Manaus, no Amazonas, Heliton Santos tem 32 anos de idade e um cartel de 21 vitórias, oito derrotas e um empate. Dos 21 triunfos, 15 deles foram por nocaute, o que mostra o poder das mãos do atleta amazonense.



Seu adversário neste sábado será o baiano Márcio Velaminho, que aos 34 anos de idade, possui 23 resultados positivos e sete reveses ao longo da sua trajetória nas artes marciais mistas. Com o apelido de "God of War", Márcio tem no MMA um retrospecto de 11 vitórias na decisão dos árbitros, oito por finalização e quatro por nocaute.



Xtreme com duas disputas de cinturão



O card principal Xtreme do SFT 39 terá ainda outras grandes atrações, com destaque para duas disputas de título. Na categoria peso-leve, o experiente e campeão Dengue Silva, que contabiliza 38 vitórias e apenas três derrotas em seu cartel, vai defender seu título contra o paulista Gui Carvalho, que também possui uma extensa trajetória nas artes marciais, com 34 triunfos e 13 derrotas.

Campeão peso-leve de Xtreme, Dengue Silva defende título contra Gui Carvalho (Foto: Divulgação SFT)

O outro cinturão estará em jogo na divisão peso-galo, onde o paulista Carlos Sátiro, embalado com duas vitórias, terá pela frente Bruno Perna, que substitui Vinicius Moraes após o lutador do Mato Grosso do Sul passar mal antes do SFT 39.



Outras atrações do evento



Além das três disputas de cinturão, o SFT 39 conta com outras boas atrações ao longo do evento. No card principal de MMA, Andrey Mineiro (13v-4d) vai fazer a sua estreia na organização presidida por David Hudson encarando o atleta Fabrício Bakai (16v-7d), que vai em busca de recuperação após ser derrotado em sua última luta. Na divisão peso-mosca, Dênis 3D (17v-5d) terá mais uma participação no SFT, e dessa vez pela frente o veterano André Dé Loco (12v-11d), atleta mais antigo e com mais lutas na história da organização. Nos meio-médios, Rafael Soldado (11v-4d) e Mário Coração Valente (15v-3d) prometem um confronto intenso do início ao fim.



No card de Xtreme do SFT 39, além das duas disputas de cinturão citadas, teremos a luta entre Beatriz França e Grazielle Gouveia, válida pela categoria peso-mosca, além do embate entre Alexsander Costelinha e Clayton Oliveira na divisão dos meio-médios. Já o card preliminar contará com oito confrontos ao todo, envolvendo MMA, Xtreme e Xtreme semipro. Outro destaque vai para o duelo de submission entre Caio Almeida, líder da equipe Almeida Jiu-Jitsu, e Arthur Carvalho, que representa a equipe Carvalho's Brothers.



CARD COMPLETO:



SFT 39

São Paulo, SP

Sábado, 11 de fevereiro de 2023



Card principal MMA

Peso-pena: Heliton Santos x Marcio Velaminho (cinturão)

Peso-leve: Andrey Mineiro x Fabrício Bakai

Peso-mosca: Dênis 3D x André Dé Loco

Peso-meio-médio: Rafael Soldado x Mario Coração Valente



Card principal Xtreme

Peso-leve: Dengue Silva x Gui Carvalho (cinturão)

Peso-galo: Bruno Perna x Carlos Sátiro (cinturão)

Peso-mosca: Beatriz França x Grazielle Gouveia

Peso-meio-médio: Alexsander Costelinha x Clayton Oliveira



Card preliminar

Peso-leve: Marcelo Prado x William Bad Boy (Xtreme)

Peso-galo: Wana Muniz x Iara Vitória (Xtreme)

Peso-pena: Tiago Terra Nova x Mário Araújo (MMA)

Peso-meio-médio: Arthur Carvalho x Caio Almeida (submission)

Peso-galo: José Gurilozo x Victor Xavier (MMA)

Até 75kg: Thiago Pato x Adriano Brandão (MMA)

O outro cinturão estará em jogo na divisão peso-galo, onde o paulista Carlos Sátiro, embalado com duas vitórias, terá pela frente Bruno Perna, que substitui Vinicius Moraes após o lutador do Mato Grosso do Sul passar mal antes do SFT 39.