José Aldo finalmente vai fazer sua primeira luta de Boxe profissional(Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 09/02/2023 19:00 | Atualizado 09/02/2023 20:17

Impulsionado pelo sucesso do Boxe no cenário atual, o Shooto Boxing promete bons atrativos em sua estreia na modalidade. A organização oficializou a estreia de José Aldo nos ringues e anunciou em seu card de lutas a presença de outros ex-atletas do UFC estreando na nobre arte, como: Iuri "Marajó" Alcântara, Ildemar "Marajó" Alcântara, Johnny Eduardo e Hernani Perpétuo.



Se as expectativas sobre o evento já eram altas por conta da estreia de José Aldo no Boxe, reveladas as demais atrações e com a confirmação das novidades, aumentam os holofotes em cima do Shooto Boxe. Tendo conquistado os cinturões do WEC e UFC, e Hall da Fama da organização americana, Aldo vai realizar um sonho antigo de estrear na nobre arte, em uma luta contra o argentino Emmanuel “Gula” Zambrano, de 33 anos.



Com uma vivência maior que a do brasileiro no Boxe, Zambrano fez três lutas entre 2019 e 2020, tendo sido derrotado em todas. O duelo está programado para ter seis rounds, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. A plataforma UFC Fight Pass transmite com exclusividade o evento a partir das 20h (horário de Brasília).