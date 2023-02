Faixa-preta Marcos Cavalheiro Junior foi o nº 1 da sua categoria no ranking mundial da WAKO 2022 - (Foto: Arquivo pessoal)

Publicado 09/02/2023 16:00 | Atualizado 09/02/2023 19:13

Pelo quarto ano seguido, o faixa-preta Marcos Cavalheiro Junior foi o nº 1 da sua categoria no ranking mundial da WAKO (World Association of Kickboxing Organization). Ao longo de 2022, Marcos venceu todas as etapas que disputou, terminando mais uma temporada invicto e se consolidando como um dos grandes nomes do Brasil no Kickboxing atualmente.



"A sensação é de realização, uma forma de consolidar toda a dedicação e empenho que sempre tive dentro do Kickboxing. Dediquei minha vida para o esporte e por isso vivo momentos como esse. Me sinto muito feliz por nunca ter desistido e por mais uma vez marcar meu nome na história do Kickboxing", analisou o representante da Associação Olympika de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que completou:



"O ano (2022) foi maravilhoso não só pra mim, mas para o time. Tivemos grandes conquistas individuais e coletivas, com destaque para os meus resultados vencendo o World Series e sendo o nº 1 do ranking mundial da WAKO, além da equipe brilhando a nível nacional na Copa do Brasil (CBKB). Mantemos a hegemonia como maior e melhor equipe do estado do Rio Grande do Sul pela FRMK, e isso é o reflexo do trabalho da Associação Olympika ao longo da temporada".

Marcos Cavalheiro Junior quer seguir aumentando sua coleção de títulos em 2023 (Foto: Arquivo pessoal)

Para terminar no topo do ranking, Marcos Cavalheiro Junior participou de eventos como World Series, World Games, Yokoso, Amsterdam Open, Caribbean Open e a Open League. O único em que o brasileiro ficou de fora foi o Panamericano, por conta de uma lesão, mas a Associação Olympika tratou de representá-lo com louvor.



"Infelizmente não pude estar presente no Panamericano, ainda estava em período de recuperação de uma lesão, mas fiquei muito feliz pelo resultado da minha equipe. Levamos sete atletas e conquistamos 16 medalhas, então acredito que não como atleta, mas como treinador, o trabalho no Panamericano foi bem feito", analisou Marcos Cavalheiro Junior, que também falou sobre os seus planos e os do time para 2023:



"Este ano promete muito! Venho desenvolvendo um trabalho coletivo visando o crescimento ainda maior da Associação Olympika nos cenários nacional e internacional, nosso foco é estar entre os melhores sempre e vamos trabalhar muito para isso. Quanto ao meu 2023, espero que seja vitorioso, assim como foram todos esses 22 anos competindo. Preciso ainda fazer alguns ajustes, algumas coisas referente à lesão, porém quero seguir empilhando títulos e ser o maior vencedor do Kickboxing brasileiro, esse é o meu objetivo", encerrou.