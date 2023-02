Cristiano Marcello e Vitor Petrino em treinamento na CM System - (Foto: Divulgação)

Cristiano Marcello e Vitor Petrino em treinamento na CM System (Foto: Divulgação)

Publicado 09/02/2023 12:00 | Atualizado 09/02/2023 14:13

"Se você gosta de ver grandes lutas, se prepare para o dia 11 de março". Foi o que disse o brasileiro Vitor Petrino. Nascido em Minas Gerais, o atleta fará sua estreia no UFC - maior evento de MMA do mundo - contra o sueco Anton Turkalj, em Las Vegas (EUA), pela categoria meio-pesado (até 93kg).



"Anton é um cara muito duro, muito completo, é difícil saber o que ele quer buscar. Sei que vai ser uma guerra, mas estou pronto para tudo. Ele que me aguarde", disse o atleta da CM System, que treina com Cristiano Marcello.



Mesmo estreando no UFC, Vitor Petrino não se importa em mudar seu estilo de luta e avisou que vai chegar botando os dois pés na porta, mostrando sua agressividade e, ao mesmo tempo, técnica. "Podem ter certeza que o show é garantido", completou.



O brasileiro, vale citar, está invicto no MMA, com sete vitórias em sete combates realizados, com direito a seis nocautes. Definidor, ele entende que deixar a decisão para os árbitros não é uma opção: "Nunca gostei de deixar a luta para os juízes, sou um cara agressivo e sei aproveitar a situação".