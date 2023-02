Jean da Silva brilhou na luta principal do Spartacus MMA - (Foto: Divulgação)

Publicado 08/02/2023 07:00 | Atualizado 08/02/2023 11:30

O brasileiro Jean da Silva foi o principal nome da edição do Spartacus MMA realizada no último final de semana, em São Paulo-SP, após vencer por nocaute o compatriota Valdemir Cardoso pela categoria peso-pena (até 65,7 kg).



Outra luta que agitou as arquibancadas foi entre os pesos pesados (até 120kg) Lucas Cisco e Gustavo Mota. Com quatro minutos, Cisco nocauteou seu rival depois de uma sequência de socos.



Já pelo peso-meio-médio (até 77,1), Jhonny Gregory ganhou de forma rápida o combate contra Leandro Domingues. A luta ficou pelo primeiro round após Jhonny castigar seu oponente até o nocaute - ao todos foram cinco no evento.