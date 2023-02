Anderson Kauan conquistou o bronze na França representando a Cidade de Deus - (Foto: IBJJF)

Anderson Kauan conquistou o bronze na França representando a Cidade de Deus(Foto: IBJJF)

Publicado 07/02/2023 12:00 | Atualizado 07/02/2023 19:38

Na última semana, seis jovens da Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro, desembarcaram em Paris, na França, para a disputa do Europeu de Jiu-Jitsu 2023. Sob o comando do professor Márcio de Deus, da Infight/TMD House, o time - que teve apoio da Seda College - conquistou um total de quatro medalhas. Uma delas foi com o faixa-marrom Anderson Kauan, de 19 anos, bronze no peso após perder na semifinal.



"Acho que tive uma performance boa, porém poderia ser melhor. Agora é consertar os erros e focar no próximo evento. Quero competir nos maiores eventos em 2023, principalmente o Mundial de Jiu-Jitsu (da IBJJF)", disse Kauan, que completou agradecendo:



"Tenho uma relação muito forte com ele (Márcio de Deus), tanto pessoal como profissional. Aprendo todos os dias e sem dúvidas é uma figura importante na minha vida como atleta. Já sobre a Seda College, é um apoio fundamental para quem quer viver do esporte, me ajuda a focar nos treinos, dieta, enfim, na preparação como um todo".

Anderson Kauan e Luiz Nathan comentaram experiência no Europeu de Jiu-Jitsu 2023 (Foto: IBJJF / Mão de Vaca)

Multicampeã, a faixa-preta Gabi Pessanha conquistou o ouro duplo e liderou o time no Europeu de Jiu-Jitsu, que além de Anderson Kauan, teve o faixa-azul Luiz Nathan como outro representante masculino. Aos 17 anos, ele disputou seu primeiro campeonato como adulto e acabou perdendo nas quartas de final, depois de somar três vitórias.



"Tive uma boa participação, mas não foi o resultado que eu trabalhei junto com meu time para o Europeu de Jiu-Jitsu. Sendo minha estreia como adulto, aprendi que por mais que você se sinta preparado, nem sempre será o suficiente. Agora é continuar trabalhando. Para esta temporada, quero ganhar todas as competições que eu puder participar e desfrutar do meu potencial ao máximo", afirmou Nathan, que mira o Pan e o Mundial da IBJJF, ambos nos Estados Unidos. Multicampeã, a faixa-preta Gabi Pessanha conquistou o ouro duplo e liderou o time no Europeu de Jiu-Jitsu, que além de Anderson Kauan, teve o faixa-azul Luiz Nathan como outro representante masculino. Aos 17 anos, ele disputou seu primeiro campeonato como adulto e acabou perdendo nas quartas de final, depois de somar três vitórias."Tive uma boa participação, mas não foi o resultado que eu trabalhei junto com meu time para o Europeu de Jiu-Jitsu. Sendo minha estreia como adulto, aprendi que por mais que você se sinta preparado, nem sempre será o suficiente. Agora é continuar trabalhando. Para esta temporada, quero ganhar todas as competições que eu puder participar e desfrutar do meu potencial ao máximo", afirmou Nathan, que mira o Pan e o Mundial da IBJJF, ambos nos Estados Unidos.

Leia Mais Empresário de Francis Ngannou revela negociação para superluta de Boxe

Com 12 medalhas, equipe Fratres se destaca no Europeu de Jiu-Jitsu

Lenda do MMA, Fedor Emelianenko é nocauteado em luta de despedida

O cria da Cidade de Deus ainda citou a importância do apoio da Seda College - escola de inglês localizada em Dublin, Irlanda - nessa jornada rumo ao Europeu de Jiu-Jitsu em Paris (FRA) e sua inspiração em Gabi Pessanha, grande estrela da equipe e maior nome do Jiu-Jitsu feminino atualmente.



"Contar com eles e o Tiago (Tio) não tem preço, posso me preocupar apenas em treinar e afiar minha técnica. A parte financeira geralmente acaba preocupando muitos atletas, às vezes até prejudicando o seu foco, porque querendo ou não gera um estresse", opinou o faixa-azul, antes de encerrar:



"Falar do Márcio e da Gabi é sempre muito natural, assim como é minha relação com ambos. A Pessanha é uma inspiração dentro e fora dos tatames, já me ajudou em diversos momentos não só tecnicamente, mas muito também psicologicamente. É bom poder ver uma pessoa que veio de baixo como eu e conseguiu subir na vida através do Jiu-Jitsu. Já o Márcio é uma pessoa surreal, acho que se não fosse por ele e seu trabalho na Cidade de Deus, muitas vidas seriam perdidas... Ele é como se fosse um pai pra mim e para os companheiros de equipe também". O cria da Cidade de Deus ainda citou a importância do apoio da Seda College - escola de inglês localizada em Dublin, Irlanda - nessa jornada rumo ao Europeu de Jiu-Jitsu em Paris (FRA) e sua inspiração em Gabi Pessanha, grande estrela da equipe e maior nome do Jiu-Jitsu feminino atualmente."Contar com eles e o Tiago (Tio) não tem preço, posso me preocupar apenas em treinar e afiar minha técnica. A parte financeira geralmente acaba preocupando muitos atletas, às vezes até prejudicando o seu foco, porque querendo ou não gera um estresse", opinou o faixa-azul, antes de encerrar:"Falar do Márcio e da Gabi é sempre muito natural, assim como é minha relação com ambos. A Pessanha é uma inspiração dentro e fora dos tatames, já me ajudou em diversos momentos não só tecnicamente, mas muito também psicologicamente. É bom poder ver uma pessoa que veio de baixo como eu e conseguiu subir na vida através do Jiu-Jitsu. Já o Márcio é uma pessoa surreal, acho que se não fosse por ele e seu trabalho na Cidade de Deus, muitas vidas seriam perdidas... Ele é como se fosse um pai pra mim e para os companheiros de equipe também".