Israel Adesanya e Alex Poatan vão disputar o cinturão peso-médio novamente - (Foto: Reprodução/UFC)

Israel Adesanya e Alex Poatan vão disputar o cinturão peso-médio novamente(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 01/02/2023 10:00 | Atualizado 01/02/2023 12:21

O ano de 2023 mal começou, mas o UFC já tratou de garantir a sua luta mais aguardada na temporada. A revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya está confirmada e vai acontecer no card do UFC 287, que será realizado no dia 8 de abril, no Brooklyn, em Nova York (EUA). O anúncio foi feito por Dana White, presidente da organização, através de uma live em suas redes sociais no fim de semana.



Durante a transmissão para os seus seguidores, Dana White foi falando sobre os próximos eventos numerados do Ultimate, até que o card do UFC 287 entrou em pauta. A edição terá em seu main event a aguardada revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya. Vale lembrar que os lutadores se enfrentaram em novembro do ano passado, na luta principal do UFC 281. Em uma luta épica, o brasileiro derrotou o nigeriano por nocaute no último round e conquistou o cinturão peso-médio da franquia norte-americana.

Leia Mais Gabriel Mosquitinho e Julia Polastri faturam cinturões no LFA 151

Em noite inspirada, Leonardo Diniz nocauteia rival no Spartacus MMA

Mato Grosso do Sul recebe o MS International Cup Jiu-Jitsu em fevereiro

Pronto para fazer a sua primeira defesa de cinturão no peso-médio, Alex Poatan (7-1) vai fazer a sua quarta luta contra Adesanya (23-2) nas artes marciais. Além do combate do ano passado, os atletas já tinham se enfrentado outras duas vezes quando eles competiam no Kickboxing, ambas com vitórias do brasileiro, sendo uma por decisão dos árbitros e a outra por nocaute. Sendo assim, o "placar" está em três vitórias para Poatan, contra nenhuma de Adesanya. Pronto para fazer a sua primeira defesa de cinturão no peso-médio, Alex Poatan (7-1) vai fazer a sua quarta luta contra Adesanya (23-2) nas artes marciais. Além do combate do ano passado, os atletas já tinham se enfrentado outras duas vezes quando eles competiam no Kickboxing, ambas com vitórias do brasileiro, sendo uma por decisão dos árbitros e a outra por nocaute. Sendo assim, o "placar" está em três vitórias para Poatan, contra nenhuma de Adesanya.

Brasileiro Gilbert Durinho também está no card em luta contra Masvidal (Foto: Reprodução/UFC)

Dana White confirma Gilbert Durinho x Masvidal



Além da revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya, Dana White também revelou que o UFC 287 terá em seu co-main event o combate entre Gilbert Durinho e Jorge Masvidal, válido pela categoria meio-médio. Com 36 anos e um cartel de 21 vitórias e cinco derrotas, o brasileiro vem de importante vitória contra Neil Magny, no último sábado (21), no UFC Rio, quando finalizou o americano ainda no primeiro round.



Dois anos mais velho, Jorge Masvidal acumula um extenso cartel de 35 triunfos e 16 derrotas nas artes marciais mistas. O americano vive fase irregular no UFC, com três derrotas em sequência, para Kamaru Usman (duas vezes) e Colby Covington, respectivamente. Gilbert Durinho ocupa atualmente a quinta posição no ranking meio-médio do Ultimate, enquanto Jorge Masvidal é o 11º. Além da revanche entre Alex Poatan e Israel Adesanya, Dana White também revelou que o UFC 287 terá em seu co-main event o combate entre Gilbert Durinho e Jorge Masvidal, válido pela categoria meio-médio. Com 36 anos e um cartel de 21 vitórias e cinco derrotas, o brasileiro vem de importante vitória contra Neil Magny, no último sábado (21), no UFC Rio, quando finalizou o americano ainda no primeiro round.Dois anos mais velho, Jorge Masvidal acumula um extenso cartel de 35 triunfos e 16 derrotas nas artes marciais mistas. O americano vive fase irregular no UFC, com três derrotas em sequência, para Kamaru Usman (duas vezes) e Colby Covington, respectivamente. Gilbert Durinho ocupa atualmente a quinta posição no ranking meio-médio do Ultimate, enquanto Jorge Masvidal é o 11º.