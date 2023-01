Leonardo Diniz nocauteou rival após chute na cabeça no Spartacus MMA - (Foto: Marcos Santos)

Publicado 30/01/2023 10:00 | Atualizado 30/01/2023 15:23

No último sábado (28), Leonardo Diniz foi a principal atração do evento americano Spartacus MMA, após derrotar o compatriota peso-pena (até 65,7 kg) Robson "Punk" Silva. Na luta mais importante da noite, Diniz derrotou o rival após acertá-lo com um chute na cabeça - seguido por uma sequência de golpes - no terceiro round, vencendo o combate por nocaute técnico.



Outros dois embates também agitaram a noite paulista: na categoria peso-pesado (até 120 kg), Jhonata Diniz venceu Carlos Avalanche, também por nocaute técnico, mas no primeiro round. Já no peso-meio-médio (até 77,1 kg) Jorge Alcebiades superou João Mendes por finalização com um kimura no segundo assalto.