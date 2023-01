Spartacus Fight, evento russo de MMA, terá transmissão ao vivo pelo aplicativo - (Foto: Divulgação)

Publicado 27/01/2023 18:00 | Atualizado 27/01/2023 19:24

O Spartacus Fight, evento russo de MMA, será realizado neste sábado (28), na capital paulista, às 18h, e terá transmissão, ao vivo, diretamente pelo aplicativo oficial do show. A principal luta da noite será entre Robson "Punk" Silva e Leonardo Diniz, onde estará em jogo o cinturão da categoria peso-pena (até 65,7 kg).



Além do combate principal, o evento trará outros cinco embates pelas categorias peso-galo (até 61,2 kg), meio-médio (até 77,1 kg) e peso-pesado (até 120,2 kg). Todos foram confirmados durante a pesagem, realizada nesta sexta-feira (27).



"Estamos ansiosos para nosso primeiro evento em 2023. Vamos iniciar essa temporada com um card de excelente nível e os fãs podem esperar grandes combates”, destacou o empresário Stefano Sartori, embaixador Spartacus no Brasil.

As lutas serão transmitidas com exclusividade através do aplicativo ‘Spartacus App’, disponível para Android e iOS.Peso-pena: Robson "Punk" Silva - 66,3 kg vs Leonardo Diniz - 66,1 kgPeso-pesado: Jhonata Diniz - 111 kg vs Carlos Nascimento - 120 kgPeso-galo: Paulo Pizzo - 61,4 kg vs Alisson Murilo - 60,9 kgPeso-pena: Tiago "Samurai" Araújo - 66,3 kg vs Diogo "Pink" Silva - 65,9 kgPeso-galo: Breno Marinho - 62,2 kg vs Maicon Alcino - 62,5 kgPeso-meio-médio: João Mendes "Sorriso" - 76,5 kg vs Jorge Silva - 76,2 kgPeso-galo: Fernando Henrique "Bad Time" - 61,7 kg vs Wellington Cândido - 61,1 kgPeso-galo: Matheus Correa - 77,7 kg vs Lucas Rodrigues - 77,1 kg