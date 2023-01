Charles do Bronx está perto de retornar ao octógono - (Foto: Divulgação/UFC)

Charles do Bronx está perto de retornar ao octógono(Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 27/01/2023 08:00

Ex-campeão peso-leve do UFC, Charles do Bronx pode estar bem próximo de fazer o seu aguardado retorno. De acordo com informações do canal "The Schmo" nesta quinta-feira (26), a organização norte-americana vem negociando o combate entre o brasileiro e o lutador Beneil Dariush para o card do UFC 288, marcado para o dia 6 de maio. O vencedor do confronto deve ser credenciado a disputar o cinturão peso-leve, que atualmente pertentece a Islam Makhachev.



Atualmente com 33 anos de idade, Charles do Bronx possui 33 vitórias, sendo 21 delas por finalização, nove derrotas e um No Contest (luta sem resultado) em seu cartel no MMA profissional. O brasileiro, que já foi campeão peso-leve do UFC, vinha embalado por uma sequência de 11 triunfos consecutivos, mas em outubro do ano passado, em disputa de título, que na época estava vago, o brasileiro foi derrotado pelo russo Islam Makhachev por finalização no segundo round.

Beneil Dariush deve ser o próximo adversário do ex-campeão Charles do Bronx - (Foto: Reprodução UFC)

Leia Mais Ex-campeão, José Aldo é anunciado como membro do Hall da Fama do UFC

Alunos de projeto social do Rio viajam para o Europeu de Jiu-Jitsu, na França

Ex-campeão do UFC, McGregor é acusado de ter agredido mulher em Ibiza

Quarto colocado no ranking peso-leve do UFC, Beneil Dariush também tem 33 anos e contabiliza 22 triunfos, quatro reveses e um empate ao longo da sua trajetória nas artes marciais mistas. Pupilo do treinador brasileiro Rafael Cordeiro, Dariush vem embalado por uma ótima sequência de oito vitórias consecutivas no Ultimate, a mais recente delas em outubro do ano passado, quando superou Mateusz Gamrot na decisão unânime dos jurados. Quarto colocado no ranking peso-leve do UFC, Beneil Dariush também tem 33 anos e contabiliza 22 triunfos, quatro reveses e um empate ao longo da sua trajetória nas artes marciais mistas. Pupilo do treinador brasileiro Rafael Cordeiro, Dariush vem embalado por uma ótima sequência de oito vitórias consecutivas no Ultimate, a mais recente delas em outubro do ano passado, quando superou Mateusz Gamrot na decisão unânime dos jurados.