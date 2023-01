Conor McGregor coleciona vitórias no cage, mas polêmicas fora dele - (Foto: Reprodução Instagram)

Em meio à expectativa para retornar ao UFC em 2023, Conor McGregor segue colecionando polêmicas fora do octógono. Segundo informações do jornal espanhol "Majorca Daily Bulletin", o ex-campeão peso-pena e peso-leve da organização norte-americana está sob investigação por um suposto ataque a uma mulher a bordo do seu iate, em Ibiza, na Espanha. O caso teria acontecido em julho do ano passado.



Ainda de acordo com a publicação, a suposta vítima teria afirmado que conhece McGregor pelo fato de serem do mesmo bairro em Dublin, na Irlanda. As agressões teriam acontecido durante a comemoração do aniversário de 34 anos do lutador, no dia 16 de julho de 2022.



Depois das comemorações acontecerem na área VIP do Ocean Beach Club, em Ibiza, a mulher informou que teve acesso à iate de Conor McGregor junto com outras pessoas. Segundo informações em depoimento, o atleta do UFC teria começado a criticar a aparência da mulher, e na sequência, teria partido para cima dela com um chute no tronco, socos, além de ter ameaçado afogá-la no mar.



"Seu comportamento mudou naquele momento. Era como se ele estivesse possuído. Eu sabia que tinha que sair do barco, porque pensei que ele iria me matar. Temos amigos em comum e já havia o encontrado diversas vezes. Não posso acreditar no que ele fez comigo. Ele é um criminoso. Acho que ele teria me matado se eu não tivesse pulado do barco", contou a mulher.