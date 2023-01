Jamahal Hill venceu Glover e faturou cinturão vago dos meio-pesados - (Foto: Reprodução UFC)

Jamahal Hill venceu Glover e faturou cinturão vago dos meio-pesados(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 22/01/2023 10:00 | Atualizado 22/01/2023 16:36

Altos e baixos, muitas emoções e um fim de noite com "água no chopp" para os fãs que lotaram a Jeunesse Arena. Assim foi o UFC Rio, realizado neste sábado (21), no Rio de Janeiro, e que marcou o retorno da organização ao Brasil após três anos. Na luta principal, Jamahal Hill dominou e venceu Glover Teixeira por decisão unânime dos jurados para conquistar o cinturão vago dos meio-pesados. Aos 43 anos, o brasileiro mostrou muito coração e após a derrota anunciou sua aposentadoria do MMA. Mais cedo, Mauricio Shogun, também com derrota, foi outro que confirmou sua despedida.



No co-main event do UFC Rio, Brandon Moreno superou Deiveson Figueiredo por nocaute técnico e unificou os títulos do peso-mosca, colocando também fim à rivalidade de quatro lutas entre eles. O paraense, por sua vez, avisou que irá subir para a divisão dos galos.



Completando o card principal, Gilbert Durinho, Jéssica Bate-Estaca e Johnny Walker anotaram boas vitórias, com destaque para a finalização de Durinho sobre Neil Magny e o nocaute de Walker contra Paul Craig. Já Bate-Estaca bateu Lauren Murphy por unanimidade em uma aula de trocação no UFC Rio.



Glover mostra coração, mas perde cinturão



Teve de tudo na luta principal do UFC Rio, que colocou em jogo o cinturão vago dos meio-pesados entre Glover Teixeira e o americano Jamahal Hill. Apoiado pela torcida - que gritou e acreditou do início ao fim dos cinco rounds -, o brasileiro mostrou muito coração, resistiu mais do que nunca, mas no fim não foi páreo para o americano, 12 anos mais novo.



Com amplo domínio na trocação e segurando bem as tentativas de queda de Glover, o americano venceu por decisão unânime dos jurados e se tornou o novo campeão meio-pesado do UFC. Ao fim do confronto, ambos mostraram respeito um pelo outro, enquanto Jamahal Hill chorava emocionado.



Glover, por outro lado, confirmou sua aposentadoria do MMA. Aos 43 anos, o ex-campeão deixa a modalidade com um cartel de 33 triunfos e nove reveses, além de ingressar no panteão de lendas da modalidade.

Glover recebe o carinho de Royce Gracie (Foto: Reprodução UFC)

Brandon bate Deiveson por título peso-mosca



Como era previsto, o quarto combate entre Deiveson Figueiredo - até então campeão linear - e Brandon Moreno - campeão interino -, uma unificação de títulos no peso-mosca, foi marcado pelo equilíbrio. O mexicano apostou na estratégia de trocar poucos golpes e tentar levar a luta para o chão, enquanto o brasileiro respondia com tentativas perigosas de finalização.



Melhor na trocação, o mexicano acertou uma bomba de esquerda que balançou Deiveson no terceiro round, além de machucar seriamente o olho direito do paraense. No intervalo para o quarto assalto, o médico responsável avaliou o ferimento e optou pela interrupção médica, com Brandon sendo declarado, sob muitas vaias e protestos, campeão peso-mosca após vitória por nocaute técnico.



Já o brasileiro anunciou que vai subir para a categoria dos galos depois da derrota e colocou fim à rivalidade que durou quatro lutas contra o mexicano.

Mexicano Brandon Moreno é o novo campeão peso-mosca (Foto: Reprodução UFC)

Durinho finaliza Magny no katagatame



O duelo entre Gilbert Durinho e Neil Magny, pelo peso-meio-médio, começou com muito estudo por parte dos dois lutadores. Porém, quando o brasileiro teve a primeira oportunidade de levar a luta para o chão, aplicou uma queda com sucesso e trabalhou a posição até chegar na montada.



Por cima, Durinho, que é faixa-preta e campeão mundial de Jiu-Jitsu, não teve dificuldades para encaixar um justo katagatame e colocar Magny para dormir na reta final do primeiro assalto. De volta ao caminho das vitórias no UFC Rio, Gilbert desafio Colby Convigton para o seu próximo compromisso.

Gilbert Durinho deu um show de Jiu-Jitsu no UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Jéssica Bate-Estaca dá aula de trocação



Uma verdadeira aula de trocação, assim pode ser descrita a vitória de Jéssica Bate-Estaca sobre Lauren Murphy no peso-mosca feminino. Com muita movimentação - e uma boa defesa de quedas -, a brasileira castigou Murphy do início ao término da luta.



Bastante machucada, a americana resistiu bravamente até acabar o terceiro round, mas nada além disso. No fim, melhor para Bate-Estaca, que sem sofrer sustos, venceu por decisão unânime dos jurados (30-25, 30-25 e 30-26). Agora com três triunfos consecutivos, a brasileira se aproxima de uma disputa de título.

Johnny Walker atropela escocês com nocaute



Na luta que abriu o card principal do UFC Rio, pela divisão dos meio-pesados, Johnny Walker atropelou o escocês Paul Craig ainda no primeiro round. A vitória veio a partir de uma série de marretadas do brasileiro na cabeça de Craig. Ao segurar a perna de Walker durante um chute, o escocês deixou a guarda aberta e o caminho livre para Johnny sacramentar o nocaute técnico - e seu segundo triunfo seguido.



Shogun sofre derrota em despedida do MMA

Não foi da forma que ele e os fãs gostariam, mas Mauricio Shogun, aos 41 anos, escreveu o último capítulo da sua vitoriosa carreira como lutador de MMA neste sábado (21). Fechando o card preliminar do UFC 283, no Rio de Janeiro, Shogun encarou o ucraniano Ihor Potieria – 15 anos mais novo que ele – e acabou nocauteado no fim do primeiro round.



Contando com o apoio do público, Mauricio Shogun começou a luta contra Ihor tomando a iniciativa, porém o ucraniano também assustava e o primeiro assalto se desenrolou todo em pé. Já na reta final, um cruzado na tampa da cabeça desequilibrou o brasileiro. Sentindo o bom momento, Potieria foi com tudo pra cima e garantiu a vitória por nocaute técnico com mais golpes no ground and pound.



RESULTADOS COMPLETOS:



UFC 283

Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ)

Sábado, 21 de janeiro de 2023



Card principal

Jamahal Hill derrotou Glover Teixeira por decisão unânime dos jurados

Brandon Moreno derrotou Deiveson Figueiredo por nocaute técnico no 3R

Gilbert Durinho finalizou Neil Magny com um katagatame no 1R

Jéssica Bate-Estaca derrotou Lauren Murphy por decisão unânime dos jurados

Johnny Walker derrotou Paul Craig por nocaute técnico no 1R



Card preliminar

Ihor Potieria derrotou Mauricio Shogun por nocaute técnico no 1R

Brunno Hulk derrotou Gregory Robocop por nocaute no 1R

Thiago Moisés finalizou Melquizael Costa com um mata-leão no 2R

Gabriel Marretinha finalizou Mounir Lazzez com uma guilhotina no 1R

Jailton Malhadinho derrotou Shamil Abdurakhimov por nocaute técnico no 2R

Cody Stamann derrotou Luan Lacerda por decisão unânime dos jurados

Ismael Marreta derrotou Terrance McKinney por nocaute no 2R

Nicolas Dalby derrotou Warlley Alves por decisão dividida dos jurados

Josiane Nunes derrotou Zarah Fairn por decisão unânime dos jurados

Daniel Marcos derrotou Saimon Oliveira por nocaute no 2R