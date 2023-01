Glover (à esquerda) confirmou luta principal contra Jamahal Hill - (Foto: Divulgação UFC)

Publicado 20/01/2023 15:00 | Atualizado 20/01/2023 15:37

Tudo pronto para o show do UFC Rio, que acontece neste sábado (21), na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e marca o retorno da organização norte-americana ao Brasil após quase três anos. Nesta sexta-feira (20), em pesagem oficial, Glover Teixeira e Deiveson Figueiredo passaram sem sustos pela balança e confirmaram suas respectivas lutas pelo título dos meio-pesados (até 93kg) e dos moscas (até 56,7kg), contra Jamahal Hill e Brandon Moreno.



No auge dos seus 43 anos, Glover Teixeira foi um dos primeiros a aparecer na balança, e com tranquilidade, registrou 92,9kg. Seu adversário, o americano Jamahal Hill, pesou ainda mais leve, marcando 92,7kg. O brasileiro, vale ressaltar, tentará reconquistar o cinturão dos meio-pesados no UFC Rio. O título já esteve em sua posse até junho do ano passado, quando foi derrotado por Jiri Prochazka.



Já na disputa de título peso-mosca, Deiveson Figueiredo apareceu sorridente e brincando com os jornalistas presentes. Também sem sustos, o brasileiro, atual detentor do cinturão linear da categoria, pesou 56,7kg. Primeiro a aparecer para a pesagem do UFC Rio, Brandon Moreno, assim como o seu rival, registrou 56,7kg.