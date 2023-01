Queen of Rio promete superlutas femininas de alto nível - (Foto: @jadirub)

Publicado 19/01/2023 18:00 | Atualizado 19/01/2023 20:21

Vem aí mais uma edição do Queen of Rio! Após uma pausa para a virada de ano, o Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu retorna nos dias 4 e 5 de fevereiro, quando a Arena Carioca 1, no Parque Olímpico (RJ), irá receber o Rio Summer Open da CBJJD. Além do Queen of Rio, no sábado (4), o torneio também vai contar com o Desafio Novos Talentos - reunindo seis superlutas kids - no domingo (5).



Indo para a sua terceira edição, o Queen of Rio reúne superlutas femininas com direito a cinturão para as campeãs e tem tudo para movimentar a comunidade do Jiu-Jitsu entre as mulheres. Para este retorno, serão seis combates - envolvendo oito equipes diferentes. No duelo principal, as faixas-preta Maria Claudia (Infight) x Karen Terra (CT MR) ficarão frente a frente. Já no co-main event, também na preta, Andressa Gomes (Prime) vai encarar Renata Borges (Nova União).