Jon Jones vai disputar cinturão peso-pesado do UFC contra Ciryl Gane em março - (Foto: Reprodução UFC)

Jon Jones vai disputar cinturão peso-pesado do UFC contra Ciryl Gane em março(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 16/01/2023 09:00

Agora é oficial: Jon Jones (26v-1d-1NC) está de volta! Na noite do último sábado (14), após o UFC Vegas 67, a organização anunciou que Jones irá retornar em disputa pelo cinturão peso-pesado contra Ciryl Gane (11v-1d), marcada para o dia 4 de março, na luta principal do UFC 285, em Las Vegas (EUA).



A notícia pegou a comunidade do MMA de surpresa, que há cerca de três anos aguarda pelo retorno de Jon Jones ao octógono. A respeito de Francis Ngannou, até então campeão linear dos pesados, Dana White, presidente do Ultimate, confirmou que o camaronês foi destituído do posto após não renovar o seu contrato e agora é um agente livre para decidir o futuro.



"Tentamos de tudo durante quase dois anos de negociação com o Ngannou. Vamos deixar ele sair e seguir seu caminho", explicou Dana sobre o lutador, que já expressou o desejo de lutar Boxe.