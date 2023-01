Após carreira vitoriosa no MMA, José Aldo está prestes a fazer sua estreia no Boxe - (Foto: Zuffa/LLC/UFC)

Após carreira vitoriosa no MMA, José Aldo está prestes a fazer sua estreia no Boxe (Foto: Zuffa/LLC/UFC)

Publicado 13/01/2023 14:00 | Atualizado 13/01/2023 14:37

* Ex-campeão peso-pena do UFC, José Aldo viu seu nome envolvido em algumas polêmicas ao longo dos últimos dias. Aposentado do MMA, o brasileiro cedeu sua casa, localizada em Kissimmee, a cerca de 35km de Orlando (EUA) e com aluguel avaliado entre US$ 519 a US$ 1000 por dia (de R$ 2.743,00 a mais de 5 mil reais), para o agora ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro passar férias acompanhado da esposa, Michele, e da filha mais nova, Laura, além de alguns assessores. A informação foi trazida pelo site UOL.



Poucos dias depois, foi divulgado que José Aldo rebeceu uma emenda parlamentar em nome do seu Instituto durante o periodo eleitoral de 2022. O veículo “Brasil de Fato”, com base no Portal da Transparência, divulgou que o Ministério da Cidadania – então responsável pela pasta de Esporte – assinou um convênio para o repasse de R$ 200 mil ao Instituto José Aldo Junior com foco na realização da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu. O valor, no entanto, ainda não foi depositado por conta de um problema na conta da ONG.



Por fim, na última semana, o Jornal Extra publicou que a esposa do ex-campeão do UFC, Vivianne Pereira Oliveira, recebeu auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus. O jornal informou que bateu os dados de Vivianne com outras informações de uma empresa que ela tem com José Aldo, e o CPF é o mesmo. A esposa do lutador teria recebido oito parcelas, totalizando ao todo R$ 3,9 mil.



Diante dessas polêmicas, a TATAME procurou saber as respostas justamente por parte de José Aldo. O lutador de 36 anos, que vai fazer a sua estreia no Boxe profissional em fevereiro, no Rio de Janeiro, deu a sua versão sobre as notícias veiculadas nos últimos dias.

Leia Mais Acusado de assassinato, ex-UFC pode ser condenado a 50 anos de prisão

LFA 151 abre temporada de eventos no Brasil com dois títulos em jogo

Boxe brasileiro mira a conquista de seis a oito vagas em Paris-2024



Confira abaixo a entrevista na íntegra:



– O convênio assinado com o governo Bolsonaro será cumprido pelo Instituto José Aldo? Qual a expectativa de data para a realização do torneio?



R: Primeiro quero explicar que não foi assinado nenhum convênio com o Governo Bolsonaro. O que aconteceu foi a assinatura de uma emenda parlamentar individual, produzida pelo deputado federal Felício Laterça, do Rio de Janeiro. Todos os deputados federais possuem emenda parlamentar, independente do partido. Tenho certeza que essas matérias foram feitas com a ideia de gerar fake news, pois usaram algo que não é verdade para disseminar ódio contra mim e minha família.



Não foi honesto e agora os portais e jornalistas responsáveis por isso vão ter que provar na Justiça tudo que falaram. O Instituto JAJ optou por não receber a emenda parlamentar, mas se em 2023 a gente chegar a receber outra proposta dessas, podemos considerar aceitar. A intenção é sempre ter o melhor para o nosso instituto, independente de partido político.



– Quais passos do projeto da Copa Cidadania de Jiu-Jitsu foram cumpridos até o momento?



R: A emenda parlamentar foi disponibilizada e a proposta foi analisada e aprovada pelos órgãos competentes. Mas o convênio não foi assinado, pois não abrimos a conta exclusiva do projeto no Banco do Brasil.



– Como surgiu a ideia da realização Copa Cidadania de Jiu-Jitsu?



R: A ideia era proporcionar um dia de alegria com muita diversão para os jovens que já são beneficiados pela Escola de Lutas José Aldo e outros projetos sociais convidados. Além disso, é claro, teria a competição utilizando o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão social. Todos os jovens receberiam uma medalha de participação e iríamos reunir atletas do MMA para palestrar e contar um pouco das suas histórias de vida para motivar mesmo. É um evento de motivação para os jovens. R: Primeiro quero explicar que não foi assinado nenhum convênio com o Governo Bolsonaro. O que aconteceu foi a assinatura de uma emenda parlamentar individual, produzida pelo deputado federal Felício Laterça, do Rio de Janeiro. Todos os deputados federais possuem emenda parlamentar, independente do partido. Tenho certeza que essas matérias foram feitas com a ideia de gerar fake news, pois usaram algo que não é verdade para disseminar ódio contra mim e minha família.Não foi honesto e agora os portais e jornalistas responsáveis por isso vão ter que provar na Justiça tudo que falaram. O Instituto JAJ optou por não receber a emenda parlamentar, mas se em 2023 a gente chegar a receber outra proposta dessas, podemos considerar aceitar. A intenção é sempre ter o melhor para o nosso instituto, independente de partido político.R: A emenda parlamentar foi disponibilizada e a proposta foi analisada e aprovada pelos órgãos competentes. Mas o convênio não foi assinado, pois não abrimos a conta exclusiva do projeto no Banco do Brasil.R: A ideia era proporcionar um dia de alegria com muita diversão para os jovens que já são beneficiados pela Escola de Lutas José Aldo e outros projetos sociais convidados. Além disso, é claro, teria a competição utilizando o Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão social. Todos os jovens receberiam uma medalha de participação e iríamos reunir atletas do MMA para palestrar e contar um pouco das suas histórias de vida para motivar mesmo. É um evento de motivação para os jovens.

José Aldo explicou polêmicas envolvendo sua ligação com Jair Bolsonaro (Foto: Reprodução Instagram)

– Em consulta ao Portal da Transparência, três visitas que você teve ao ex-presidente foram pagas pelo governo. Você tinha algum cargo extraoficial no governo?



R: Estive em Brasília duas vezes e nunca tive cargo extraoficial. Fui convidado para ser embaixador do JEB’s – Os Jogos Escolares Brasileiros, e aceitei. Além disso, fomos debater sobre a possibilidade de expandir nossa Escola de Lutas para outros estados através da parceria com o governo Bolsonaro, algo que também não foi à frente.



Quero lembrar também que no governo Dilma Rousseff, em 2016, eu fui garoto-propaganda do ‘Luta Pela Cidadania’, na época projeto do ministro do Esporte, George Hilton. Então, esse tipo de parceria não é novidade para mim. Não aconteceu nada de ilegal nessas visitas.



– Como surgiu o convite para Bolsonaro ficar hospedado em sua casa nos Estados Unidos?



R: Várias pessoas já ficaram hospedadas na minha casa, não é uma coisa incomum. Eu tenho uma parceria com o Rodrigo Branco e ele me perguntou se a casa estava disponível para o Bolsonaro. Eu não hesitei, pois conheço o Jair. Então foi isso, a casa estava livre e nós deixamos que ele ficasse. Não há nenhum problema.



– Encontraram no Portal da Transparência que sua esposa recebeu auxílio emergencial na pandemia. Como você explica?



R: Minha esposa não recebeu nenhum valor do auxílio emergencial e tudo que está sendo dito é apenas para espalhar fake news e disseminar ódio, como eu disse anteriormente. Prefiro não entrar em detalhes no momento, mas já tomamos todas as medidas legais e vamos recorrer à Justiça por causa dessas difamações.



- Sobre Boxe, como está a expectativa para a estreia e como você tem visto essa transição?



R: Minha estreia será no dia 10 de fevereiro e o treinamento está já chegando na reta final de preparação. Desde a minha última luta no UFC comecei a treinar só boxe, então já tem um tempo que venho treinando.

Pelo fato de sempre ter treinado a parte, mas temos que respeitar já que é uma modalidade diferente de MMA.



- Você ainda não tem um adversário definido, mas será um atleta ou toparia lutar contra alguma celebridade?



R: A luta vai ser contra um atleta profissional de boxe, tudo dentro do que a modalidade exige. Sobre lutar contra celebridades… Isso agora não me passa pela cabeça, como falei agora pouco vamos fazer uma estreia no boxe profissional!



- Você ainda é jovem, com 36 anos. Quais são os seus planos dentro do Boxe?



R: Sobre os planos dentro da modalidade ainda não sei. Agora só estou focado em fazer essa luta de estreia para depois saber quais serão os próximos passos. R: Estive em Brasília duas vezes e nunca tive cargo extraoficial. Fui convidado para ser embaixador do JEB’s – Os Jogos Escolares Brasileiros, e aceitei. Além disso, fomos debater sobre a possibilidade de expandir nossa Escola de Lutas para outros estados através da parceria com o governo Bolsonaro, algo que também não foi à frente.Quero lembrar também que no governo Dilma Rousseff, em 2016, eu fui garoto-propaganda do ‘Luta Pela Cidadania’, na época projeto do ministro do Esporte, George Hilton. Então, esse tipo de parceria não é novidade para mim. Não aconteceu nada de ilegal nessas visitas.R: Várias pessoas já ficaram hospedadas na minha casa, não é uma coisa incomum. Eu tenho uma parceria com o Rodrigo Branco e ele me perguntou se a casa estava disponível para o Bolsonaro. Eu não hesitei, pois conheço o Jair. Então foi isso, a casa estava livre e nós deixamos que ele ficasse. Não há nenhum problema.R: Minha esposa não recebeu nenhum valor do auxílio emergencial e tudo que está sendo dito é apenas para espalhar fake news e disseminar ódio, como eu disse anteriormente. Prefiro não entrar em detalhes no momento, mas já tomamos todas as medidas legais e vamos recorrer à Justiça por causa dessas difamações.R: Minha estreia será no dia 10 de fevereiro e o treinamento está já chegando na reta final de preparação. Desde a minha última luta no UFC comecei a treinar só boxe, então já tem um tempo que venho treinando.Pelo fato de sempre ter treinado a parte, mas temos que respeitar já que é uma modalidade diferente de MMA.R: A luta vai ser contra um atleta profissional de boxe, tudo dentro do que a modalidade exige. Sobre lutar contra celebridades… Isso agora não me passa pela cabeça, como falei agora pouco vamos fazer uma estreia no boxe profissional!R: Sobre os planos dentro da modalidade ainda não sei. Agora só estou focado em fazer essa luta de estreia para depois saber quais serão os próximos passos.

* Matéria por Mateus Machado e Yago Rédua