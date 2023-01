Corte de peso costuma ser um problema para muitos atletas - (Foto: Reprodução UFC)

Corte de peso costuma ser um problema para muitos atletas(Foto: Reprodução UFC)

Publicado 12/01/2023 14:00 | Atualizado 12/01/2023 15:57

Muitas vezes a "luta antes da luta", o processo de corte de peso costuma ser descrito por diversos lutadores de MMA como mais difícil do que o próprio combate si. Afinal, em alguns casos eles chegam a perder mais de 20kg, eventualmente se colocando em situações de risco em busca do sonho de ser campeão.



Especialista em Medicina do Esporte e Nutrologia Esportiva, o Dr. Paulo Godoi explicou quais os perigos desse corte abrupto se ele não for feito de forma adequada, no caso com um acompanhamento médico constante.



"Quem perde peso de forma rápida (no caso lutadores de MMA), não perde apenas gordura, mas também músculo e líquidos. Os principais problemas que acontecem sem um acompanhamento médico são: redução do metabolismo, deficiências nutricionais, problemas no fígado e queda de imunidade", disse o especialista.



Sobre os métodos mais indicados para cortar peso antes de uma luta, o Dr. Paulo Godoi afirmou: "Cada atleta tem uma dieta restrita e segura, de acordo com o seu porte físico e metabolismo. O Anderson Silva, por exemplo, nos últimos dias que antecedem a pesagem da luta, costuma fazer uma dieta à base de proteína, sem nenhum carboidrato para ajudar a abaixar o peso. No entanto, a dieta rica em proteína e sem muito carboidrato exige mudanças também na malhação. Por ele estar só ingerindo proteína, não vai ter tanta energia para treinar como se estivesse comendo carboidrato, então ele diminui o treinamento físico, não corta a atividade aeróbica, mas diminui a intensidade para não lesionar e não baixar a imunidade", contou Paulo, que continuou:



"Ao contrário do Anderson, o lutador peso-pesado Minotauro não precisa ser tão vigilante com o peso antes das lutas ou durante os treinamentos. Isso acontece pela categoria pesada que faz parte. Por isso ele não tem muito que se privar de carboidratos. Ele pode se dar ao luxo de comer até o dia da pesagem".

Dr. Paulo Godoi explicou quais os perigos desse corte abrupto de peso (Foto: Arquivo pessoal)

Leia Mais Ex-UFC é preso após suposta agressão e por causar convulsões na namorada

Sábatha Lais destaca bons resultados e projeta bom desempenho no Europeu de Jiu-Jitsu

Acusado de assassinato, ex-UFC pode ser condenado a 50 anos de prisão



Por fim, o Dr. Paulo Godoi deixou uma série de dicas para o atleta que quer fazer um corte de peso saudável e sem maiores riscos, citando a importância de se ter um plano de ação completo, além de acompanhamento médico, é claro.



"A parte mais importante de qualquer esforço grandioso é ter um plano de ação completo. Para construir músculo e perder gordura, leva tempo, por isso você deve aplicar o mesmo pensamento para seus objetivos de dieta, pensando-os a longo prazo. Aos poucos, limpe sua dieta e paulatinamente se torne consistente com suas refeições. O primeiro passo é certificar-se de que você está recebendo, pelo menos, um grama de proteína por quilo de peso corporal. Mais tarde, você pode precisar aumentar ligeiramente para 1,25, 1,5 ou até 2 gramas por quilo. A chave é ter um suprimento consistente de proteína para ajudar a reduzir o risco de perder massa muscular durante a dieta", explicou, antes de encerrar:



"Para acelerar o processo de emagrecimento e contribuir para secar gordura, a gente limita radicalmente a ingestão de carboidratos, durante quatro a cinco dias por semana. Nos outros dois ou três dias restantes, deve-se ir aumentando o consumo. Este procedimento funciona porque ao adotar este esquema, o corpo entra em estado de queima de gordura. Porém, para alcançar o efeito desejado, é preciso limitar o consumo de calorias e elevar a ingestão de proteínas, conforme falamos acima. Estes é um dos processos que pode ser utilizado de forma correta em uma dieta exclusivamente para atletas e fisiculturistas". Por fim, o Dr. Paulo Godoi deixou uma série de dicas para o atleta que quer fazer um corte de peso saudável e sem maiores riscos, citando a importância de se ter um plano de ação completo, além de acompanhamento médico, é claro."A parte mais importante de qualquer esforço grandioso é ter um plano de ação completo. Para construir músculo e perder gordura, leva tempo, por isso você deve aplicar o mesmo pensamento para seus objetivos de dieta, pensando-os a longo prazo. Aos poucos, limpe sua dieta e paulatinamente se torne consistente com suas refeições. O primeiro passo é certificar-se de que você está recebendo, pelo menos, um grama de proteína por quilo de peso corporal. Mais tarde, você pode precisar aumentar ligeiramente para 1,25, 1,5 ou até 2 gramas por quilo. A chave é ter um suprimento consistente de proteína para ajudar a reduzir o risco de perder massa muscular durante a dieta", explicou, antes de encerrar:"Para acelerar o processo de emagrecimento e contribuir para secar gordura, a gente limita radicalmente a ingestão de carboidratos, durante quatro a cinco dias por semana. Nos outros dois ou três dias restantes, deve-se ir aumentando o consumo. Este procedimento funciona porque ao adotar este esquema, o corpo entra em estado de queima de gordura. Porém, para alcançar o efeito desejado, é preciso limitar o consumo de calorias e elevar a ingestão de proteínas, conforme falamos acima. Estes é um dos processos que pode ser utilizado de forma correta em uma dieta exclusivamente para atletas e fisiculturistas".