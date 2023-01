Phil Baroni hoje, à esquerda, e quando lutava pelo UFC, à direita - (Foto: Reprodução Instagram/UFC)

Phil Baroni hoje, à esquerda, e quando lutava pelo UFC, à direita(Foto: Reprodução Instagram/UFC)

Publicado 12/01/2023 10:30 | Atualizado 12/01/2023 11:09

Ex-lutador do UFC, Phil Baroni está preso desde o dia 1º de janeiro, acusado de ter assassinado a sua própria namorada, e a história teve mais novidades ao longo desta semana. De acordo com informações da ESPN americana, o caso do veterano, atualmente com 46 anos de idade, passou por investigação preliminar, e Baroni foi indiciado por um juiz estadual pelo crime de feminicídio qualificado, podendo pegar até 50 anos de prisão.



Agentes do Ministério Público apresentaram, na última segunda-feira (9), provas para o juiz que tornaram Phil Baroni o principal suspeito do caso. Em contato com a ESPN, o procurador-geral do Gabinete do Estado de Nayarit, no México, revelou que o ex-lutador do UFC agrediu sua namorada verbalmente e, na sequência, fisicamente, provocando “pelo menos 37 lesões”, o que causou a morte da vítima.



Ainda de acordo com a publicação, a expectativa é que a primeira parte do julgamento aconteça ainda no primeiro semestre de 2023. Phil Baroni seguirá detido em uma prisão estadual em Tepic, capital de Nayarit, e de acordo com o código penal local, em caso de condenação para o crime de feminicídio qualificado, é determinada uma sentença de 30 a 50 anos.

Ex-lutador do UFC, Phil Baroni foi preso sob acusação de matar sua própria namorada (Foto: Divulgação/UFC)

Sempre conhecido por um estilo polêmico e provocador, Phil Baroni teve passagens com destaque por algumas das grandes organizações de MMA do mundo, como UFC, PRIDE, Bellator, Strikeforce, ONE Championship, Dream e EliteXC. O americano também ficou marcado por ter dado um soco no árbitro Larry Landless após uma interrupção polêmica em sua derrota para o atleta Evan Tanner no card do UFC 45, realizado em 2003. Na ocasião, Baroni foi suspenso por quatro meses. Sempre conhecido por um estilo polêmico e provocador, Phil Baroni teve passagens com destaque por algumas das grandes organizações de MMA do mundo, como UFC, PRIDE, Bellator, Strikeforce, ONE Championship, Dream e EliteXC. O americano também ficou marcado por ter dado um soco no árbitro Larry Landless após uma interrupção polêmica em sua derrota para o atleta Evan Tanner no card do UFC 45, realizado em 2003. Na ocasião, Baroni foi suspenso por quatro meses.

Leia Mais Ex-lutador do UFC é preso sob suspeita de matar a namorada; confira

Ex-campeão do UFC sinaliza 'afastamento completo' do MMA; entenda

Brasileira cita expectativa para disputar cinturão no UFC; confira

Com um cartel de 16 vitórias, sendo 11 delas por nocaute, e 19 derrotas no MMA profissional, Phil Baroni fez sua última luta na modalidade em setembro de 2019, quando foi derrotado pelo atleta Sai Wang por finalização (mata-leão) no primeiro round, em duelo válido pelo evento Rebel FC. Com um cartel de 16 vitórias, sendo 11 delas por nocaute, e 19 derrotas no MMA profissional, Phil Baroni fez sua última luta na modalidade em setembro de 2019, quando foi derrotado pelo atleta Sai Wang por finalização (mata-leão) no primeiro round, em duelo válido pelo evento Rebel FC.